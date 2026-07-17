Đồng Nai: Phát hiện thêm nhiều di vật, dấu hiệu xương cốt tại xã Minh Đức

Ngày 17.7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật tại vị trí tìm kiếm thuộc xã Minh Đức, trong đó có 1 khẩu súng AK, nhiều mảnh tăng bộ đội, đạn cùng một số mảnh nghi xương cốt.

Khẩu súng AK do một công nhân phát hiện khi trồng cao su ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình trồng cao su đợt mới tại lô cao su 97, công nhân Công ty cao su Bình Long đã phát hiện 1 khẩu súng AK dưới lớp đất, nên báo cơ quan chức năng. Đáng chú ý, vị trí phát hiện khẩu súng này chỉ cách địa điểm Đội K72 phát hiện mộ tập thể trước đó 1 ngày khoảng 200 m, về hướng đông bắc.

Khu vực tìm kiếm là một diện tích rộng lớn đang được trồng mới cây cao su ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K72 đã triển khai đào tìm mở rộng khu vực người dân vừa phát hiện khẩu súng AK, qua đó tiếp tục phát hiện thêm nhiều mảnh tăng nằm rải rác ở nhiều vị trí và các viên đạn...

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (thứ 2 từ trái qua) triển khai nhiệm vụ tìm kiếm đến các cán bộ, chiến sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trực tiếp triển khai nhiệm vụ cho các lực lượng quy tập tại xã Minh Đức, thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 cho biết: Qua thông tin nhân chứng cung cấp tại khu vực này, đơn vị đã tổ chức khảo sát đào tìm, đến nay đã khoanh vùng được vị trí có các dấu hiệu tăng nổi trên mặt đất.

"Tập trung đào tìm theo hướng tây nam, độ sâu khoảng 1,2 m theo đúng quy định. Nếu không phát hiện dấu vết, sẽ tiếp tục mở rộng khu vực xung quanh", thượng tá Thọ đề nghị các lực lượng thuộc Đội K72.

Gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 thực hiện công tác tìm kiếm và có sự tham gia của 2 xe cuốc hỗ trợ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, vị trí đào tìm mới đang được mở rộng hàng trăm m2. Ngoài việc sử dụng 2 xe cuốc đất hỗ trợ, có gần 20 cán bộ, chiến sĩ của Đội K72 cũng trực tiếp tham gia đào tìm. Mỗi khi phát hiện những dấu hiệu của di vật, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đều tập trung quan sát, dùng bay vạt từng vệt đất, bóp từng cục đất, để cố gắng tìm những dấu vết di vật còn sót lại của các anh hùng, liệt sĩ, dù là nhỏ nhất.

Các chiến sĩ Đội K72 tập trung, tỉ mỉ, nỗ lực tìm hiện vật trong từng cục đất nhỏ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong lúc đào tìm, ngoài xương thì có các di vật để xác định được đó có phải của các liệt sĩ hay không. Trong quá trình đào tìm thì sự cẩn thận vô cùng quan trọng. Chúng tôi khi đào trúng phải sát sao, cẩn thận hơn và lập tức báo cho các thủ trưởng, ban chỉ huy đội để kiểm tra một cách trực quan hơn", trung sĩ Trương Ngọc Lợi, thành viên Đội K72 nói.

Gần khu vực tìm kiếm được mộ tập thể có khoảng 7 dấu tích hố bom từ thời chiến tranh ẢNH: HOÀNG GIÁP





Nơi từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công càn quét bằng máy bay, pháo binh...

Theo một số nhân chứng lịch sử, địa bàn xã Minh Đức và khu vực ngã ba Xa Cát có vị thế địa lý quân sự đặc biệt, một nút giao thông quân sự trọng yếu trên tuyến quốc lộ 13. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công càn quét bằng máy bay ném bom, xe tăng, pháo binh của địch.

Nhiều hiện vật được tìm thấy ở vị trí tìm kiếm mới ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực tế cho thấy, gần vị trí 2 khu vực đào tìm, có nhiều hố sâu lớn mà theo nhân chứng cho biết đó chính là những hố bom từ hồi chiến tranh để lại.

Trung tá Nguyễn Đình Luận, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Minh Đức, cho biết địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân để thu thập thông tin của liệt sĩ, vị trí chôn cất của liệt sĩ và huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ cho Đội K72 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Minh Đức đến thắp nhang khu vực tìm thấy mộ tập thể ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thời gian sắp tới, Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Đức sẽ tiếp tục phối hợp Đội K72 chặt chẽ hơn nữa, quyết tâm cùng Đội K72 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 500 ngày đêm, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương và gia đình", trung tá Nguyễn Đình Luận chia sẻ.