Đồng Nai: Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông

Ngày 16.7, thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật như súng, bút, dép, bình tông ở xã Minh Đức.

Đội K72 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức ẢNH: ĐỘI K72

Theo Đội trưởng Đội K72, chỉ sau 2 ngày tìm kiếm, đơn vị đã tìm thấy một phần mộ tập thể trong khu đất trống ở xã Minh Đức. Trước đó, năm 2025, đội cũng đã tìm kiếm khu vực lân cận, cách vị trí tìm thấy mộ tập thể hiện tại khoảng 50 m, nhưng chỉ tìm thấy một số hiện vật chứ không tìm thấy dấu hiệu hài cốt liệt sĩ.

Khu vực phát hiện mộ tập thể ở xã Minh Đức ẢNH: DƯƠNG HINH

Tại khu vực mộ tập thể, Đội K72 phát hiện nhiều di vật như 1 khẩu súng AK, 6 cây bút, trong đó có 1 bút mực, 4 bút bi, 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 4 hàm răng, 1 mẩu dây đai lưng cùng nhiều di vật khác. Đáng chú ý, 1 chiếc bút mực có khắc hình đôi chim bồ câu và 2 chữ "Tiến Quy".

Cây bút mực có khắc hình đôi chim bồ câu và 2 chữ "Tiến Quy" ẢNH: DƯƠNG HINH

Hiện Đội K72 đang tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, sau khi có kết luận sẽ tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Các hiện vật được tìm thấy ẢNH: DƯƠNG HINH

Được biết, địa bàn xã Minh Đức có vị trí địa chiến lược quan trọng trên chiến trường Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là điểm tập kết của nhiều đơn vị nhận nhiệm vụ phục kích địch trên quốc lộ 13, đoạn ngã ba Xa Cát.

Khẩu súng AK cùng một số hiện vật được tìm thấy ở khu vực mộ tập thể ẢNH: ĐỘI K72

Trong ngày 16.7, Đội K72 cũng đang thực hiện tìm kiếm tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập, đoạn gần Đồn biên phòng Đắk Bô và tìm được 1 mảnh bia mộ ghi thông tin "LÊ V HỶ - 4.8.67".

Mảnh bia mộ ghi thông tin "Lê V. HỶ - 4.8.67" ẢNH: ĐỘI K72

Trước đó, ngày 15.7, đoàn công tác Quân khu 7 do thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu làm trưởng đoàn, cũng đã đến kiểm tra các khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đồng Nai.