Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức

Ngày 25.7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu dự lễ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các Ủy viên Trung ương Đảng: trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Nai; bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng dự.

Tìm thấy 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ

Báo cáo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đã báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, từ ngày 14.7, sau khi nhận được thông tin do anh Nguyễn Ngọc Thành (36 tuổi, ở phường Bình Long) cung cấp về việc phát hiện 1 khẩu súng AK đã bị hoen rỉ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức, Đội K72 đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện có 1 mộ tập thể, trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật của liệt sĩ.

Một số di vật của liệt sĩ được tìm thấy ở xã Minh Đức ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đến nay đã phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ. Trước đó, cũng ở địa bàn xã Minh Đức, lực lượng chức năng cũng đã từng quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ.

Còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam; đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đại tướng Phan Văn Giang, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt từ năm 1968 - 1975, nơi đây từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt, như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4.1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm “Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng” của Sư đoàn 7 trong dịch Nguyễn Huệ năm 1972 với gần 800 trận đánh lớn nhỏ; trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4.1972) của Trung đoàn 201...

Nhiều cựu chiến binh về tham dự buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong các chiến dịch, trận đánh đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã chiến đấu anh dũng và hy sinh. Nhiều đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, gia đình, đồng đội đưa về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ, nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, hoặc chưa xác định được danh tính. Thân nhân của nhiều gia đình liệt sĩ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện nghi lễ phủ Quốc kỳ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức hôm nay là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thành phố Đồng Nai và các ban, bộ ngành Trung ương trong việc thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí nhà quàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn, tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm" đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhân chứng lịch sử và người cung cấp thông tin ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại buổi lễ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai đã tặng quà cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử và người cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn trao tặng Đội K72 1 tỉ đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã cùng thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức cũng đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (khu phố Tàu Ô, phường Tân Khai).

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô ẢNH: HOÀNG GIÁP