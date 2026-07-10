Cử tri phản ánh đất quy hoạch sân bay bỏ hoang 51 năm, Bộ Quốc phòng nói gì?

Theo đó, cử tri kiến nghị, trên địa bàn P.Tiến Thành hiện nay có phần đất (theo cử tri được biết) là đất do Quốc phòng quản lý (đất quy hoạch sân bay), từ khi giải phóng đến nay đã 51 năm nhưng không thấy cơ quan nào quản lý, sử dụng, khai thác trên khu đất này, có tình trạng một số hộ dân lấn chiếm đất xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng thông tin cho cử tri được biết và có phương án xử lý đối với diện tích đất này, nếu không quản lý nữa thì bàn giao lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công hoặc kêu gọi đầu tư triển khai các dự án để phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời câu hỏi của cử tri về các nội dung đã được thực hiện, Bộ Quốc phòng cho biết, sân bay Căng Êsepis nằm trên địa bàn P.Tiến Thành (Lâm Đồng), được Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7 quản lý; tổng diện tích đất khoảng 98 ha.

Trong đó, có khoảng 5,5 ha (là diện tích đường cất, hạ cánh) thuộc quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 tại Quyết định số 407/TTg ngày 13.6.1997 của Thủ tướng Chính phủ (trước đây tỉnh Bình Thuận thuộc Quân khu 5, nay thuộc Quân khu 7) và được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị từ năm 2004; diện tích còn lại khoảng 92,5 ha là đất quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 9.5.2024 (chưa phải đất quốc phòng).

Tại Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg ngày 24.10.1997 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, sân bay Căng Êsepis được quy hoạch là bãi hạ cánh Phan Thiết và nằm trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu 7, đã được Quân chủng Phòng không - Không quân bổ sung vào đề án quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng các bãi cất, hạ cánh phục vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2, cấp cứu y tế, cứu hộ, cứu nạn, nhiệm vụ quốc phòng và bay huấn luyện của quân chủng.

"Việc bàn giao khu đất trên cho địa phương quản lý sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 7 và Quân chủng Phòng không - Không quân", Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Giao Quân khu 7 thu hồi 92,5 ha đất quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết

Về hiện trạng sử dụng đối với phần diện tích (92,5 ha) đất quy hoạch sử dụng cho mục đích quốc phòng tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 9.5.2024 của Thủ tướng Chính phủ: trong giai đoạn 2011 - 2016, một số hộ dân và doanh nghiệp đã trồng cây trên diện tích khoảng 37,84 ha, được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm).

Về các nội dung đang được giải quyết, Bộ Quốc phòng tiếp tục quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết (sân bay Căng Êsepis), diện tích đất khoảng 98 ha để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng theo Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg ngày 24.10.1997 và Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 09.5.2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Cạnh đó, giao Quân khu 7 làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các thủ tục thu hồi, giao 92,5 ha đất thuộc quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cho Quân khu 7 hoàn thành thủ tục đề nghị địa phương giao 92,5 ha đất nêu trên cho đơn vị quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai.