Theo đó, cử tri Thanh Hóa đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng lực lượng ban chỉ huy quân sự cấp xã; xác định chức danh chính trị viên là sĩ quan chuyên trách và hạn chế kiêm nhiệm để bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị hạn chế kiêm nhiệm tại ban chỉ huy quân sự cấp xã ẢNH: TUẤN MINH

Trả lời ý kiến này, Bộ Quốc phòng cho biết, thực hiện Kết luận số 234-KL/TW ngày 10.1.2026 của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hiện nay Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, trước mắt bổ sung 1 biên chế là quân nhân chuyên nghiệp với chức danh lái xe ô tô; căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm quân số để ban chỉ huy quân sự cấp xã đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với chức danh chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm theo điểm b khoản 1 điều 20 luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22.11.2019; Kết luận số 234-KL/TW ngày 10.1.2026 của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã; Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26.1.2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở điều chỉnh tổ chức biên chế (chức vụ, chức danh) cơ quan quân sự địa phương, trong đó có ban chỉ huy quân sự cấp xã cho phù hợp.

Xây dựng quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh"

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng cũng trả lời ý kiến cử tri TP.HCM về việc có giải pháp đồng bộ xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai đồng bộ 4 giải pháp, gồm: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư về việc lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; bảo đảm xây dựng quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh".

Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức biên chế trong toàn quân, nhất là điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; thành lập mới một số đơn vị, binh chủng chiến đấu đáp ứng yêu cầu tác chiến trong xu thế chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, hiện đại, thông minh.

Cạnh đó, tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập sát với từng đối tượng, loại hình đơn vị, nâng cao năng lực chỉ huy hiệp đồng quân binh chủng. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.

Kết hợp chặt chẽ giữa điều chỉnh tổ chức biên chế, đào tạo nguồn nhân lực với sản xuất, mua sắm vũ khí trang bị hiện đại, từng bước nghiên cứu, chế tạo, làm chủ các công nghệ hiện đại, công nghệ "lõi" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.