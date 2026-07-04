Theo cử tri Nghệ An, thực hiện chủ trương sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp và bố trí sĩ quan quân đội chính quy tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, nhiều cán bộ quân sự cấp xã và lực lượng bán chuyên trách quân sự cấp xã đã được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, cử nhân ngành quân sự cơ sở gặp khó khăn trong việc bố trí công tác sau sắp xếp.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị về cán bộ quân sự cấp xã sau sắp xếp ẢNH: TUẤN MINH

Trong đó, có trường hợp đã tốt nghiệp, có trường hợp đang trong thời gian đào tạo. Do vướng mắc về độ tuổi, thời gian công tác và một số điều kiện khác, nhiều trường hợp không thuộc diện được tuyển dụng thành sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

"Việc chưa có phương án bố trí phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư của đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn gây lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo. Từ thực tiễn trên, cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan phối hợp, nghiên cứu, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phù hợp đối với lực lượng cán bộ bán chuyên trách quân sự cấp xã nêu trên; đồng thời xem xét bố trí, tuyển dụng vào các vị trí phù hợp để tiếp tục công tác", cử tri nêu.

Trả lời ý kiến này, Bộ Quốc phòng cho biết, công chức và người làm việc không chuyên trách được bố trí ở Ban chỉ huy quân sự cấp xã trước thời điểm thực hiện Nghị quyết 66 của Chính phủ thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành nghị quyết giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp nêu trên.

Về việc tuyển dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở cấp xã, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Chính phủ, trong quý 1/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tuyển dụng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cho ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đối tượng tuyển dụng là công chức đang giữ chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Tiếp tục rà soát, tuyển dụng nhân sự ban chỉ huy quân sự cấp xã

Bộ Quốc phòng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, tuyển dụng đội ngũ cán bộ vào ban chỉ huy quân sự cấp xã đối với đối tượng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quân sự cơ sở.

Cạnh đó, đề nghị tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị thiếu quân số đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp tiêu chuẩn chức danh quân nhân chuyên nghiệp quy định trong biểu tổ chức biên chế từ các đối tượng gồm: công chức đã được bổ nhiệm chức danh tại ban chỉ huy quân sự cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhưng không đủ điều kiện tuyển dụng vào đội ngũ sĩ quan; có nguyện vọng nhưng chưa được xét tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

Tại thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đang giữ một trong các chức danh: chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng tại ban chỉ huy quân sự cấp xã, đã có quyết định miễn nhiệm và được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí công tác khác đến nay chưa được tuyển dụng công chức, viên chức; đối tượng đã hoàn thành hoặc đang đào tạo ngành quân sự cơ sở hệ chính quy tại các nhà trường quân đội.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan của Bộ Nội vụ trong đề xuất các chính sách đối với lực lượng cán bộ bán chuyên trách quân sự cấp xã; chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo đề nghị tuyển dụng đối với các đối tượng nêu trên. Từ đó, sẽ xem xét tuyển dụng các trường hợp đủ tiêu chuẩn.