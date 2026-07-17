Đại tướng Phan Văn Giang thăm trung tướng Đặng Quân Thụy

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng khi thấy "lão tướng" Đặng Quân Thụy đi lại đã nhanh nhẹn hơn so với hồi đại tướng đến thăm ông dịp 30.4 - 1.5 năm nay. Đại tướng Phan Văn Giang chúc trung tướng Đặng Quân Thụy sống vui, sống khỏe, đặc biệt quý trong hoàn cảnh trung tướng Đặng Quân Thụy từng 2 lần bị trọng thương trong chiến đấu, nay vẫn còn mảnh đạn trong sọ não.

Đại tướng Phan Văn Giang đến nhà thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tướng thương binh Đặng Quân Thụy (thứ 3 từ trái sang) ẢNH: QUỐC PHONG

Trung tướng Đặng Quân Thụy nguyên là học sinh Trường Trung học bảo hộ Đông Dương, đỗ tú tài rồi được giác ngộ cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám. Ông đã tham gia Nam tiến sau ngày toàn quốc kháng chiến rồi bị thương ở đầu khi chiến đấu trên mặt trận Tây Nguyên.

Được trở ra Bắc, ông được giao nhiệm vụ làm bí thư (như trợ lý hiện nay) cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Hoàng Văn Thái. Sau đó, ông được giao làm Trưởng ban biên tập Quân sự Tập san (tiền thân Tạp chí Quốc phòng ngày nay) khi mới 20 tuổi.

Trung tướng Đặng Quân Thụy từng theo tàu không số vào chiến trường miền Nam từ rất sớm (1964) và chiến đấu suốt chiến dịch Mậu Thân với chức vụ Trưởng phòng Tác chiến, rồi Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền .

Ông từng giữ nhiều cương vị trong chiến tranh chống Mỹ và thêm một lần bị trọng thương trên đất Campuchia, khi được biệt phái đi làm chuyên gia tại nước này. Lần bị thương này, Bộ Quốc phòng đã tính đến việc viết điếu văn và hậu sự cho ông.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc, khi đang là thiếu tướng, Tư lệnh Binh chủng Hóa học (1986), ông được giao nhiệm vụ làm Phó tư lệnh Quân khu 2 (trước đó, ông còn kiêm Tư lệnh mặt trận Vị Xuyên), sau đó là Tư lệnh Quân khu 2.

Ông vinh dự được nhận Huân chương Sao Vàng từ năm 2012, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2023.

Theo đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, ông "là một tấm gương sáng về đạo đức và trí dũng song toàn của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng" (lời phát biểu tại lễ tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2023).



