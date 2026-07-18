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Thời sự Dân sinh

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) ở xã Minh Đức.

Ngày 18.7, Đoàn công tác của Quân khu 7 do thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm (thứ 4 từ phải qua), cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra vị trí Đội K72 đang đào tìm nghi có hài cốt liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tham gia đoàn có đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu.

Theo đó, từ ngày 15.7 đến nay, Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phố Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực xã Minh Đức, qua đó phát hiện nhiều di vật như: 1 khẩu súng AK, 6 cây bút, trong đó có 1 bút mực, 4 bút bi, 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 4 hàm răng, 1 mẩu dây đai lưng. Đáng chú ý, 1 chiếc bút mực có khắc hình đôi chim bồ câu và 2 chữ "Tiến Quy".

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 (bìa phải) tặng quà động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đội K72

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi tiếp tục đào tìm mở rộng, cách vị trí nơi Đội phát hiện mộ tập thể, nơi 1 công nhân phát hiện 1 khẩu súng AK, Đội K72 tiếp tục phát hiện nhiều di vật như đạn, mảnh tăng, mảnh xương nhỏ nghi của hài cốt liệt sĩ; đồng thời chờ chỉ đạo của cấp trên tiến hành tìm kiếm, quy tập, cất bốc đưa các liệt sĩ về truy điệu, an táng sau khi được xác định chính thức.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 3.
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 4.
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 5.

Nhiều di vật như súng, đạn, các mảnh tăng được tìm thấy cách mộ tập thể được tìm thấy trước đó khoảng 200 m

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ mà Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ; thắp hương, kiểm tra các di vật được phát hiện trong quá trình khởi động đào tìm. Đồng thời, tặng quà động viên tinh thần các thành viên Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 6.

Nơi phát hiện mộ tập thể được Đội K72 thường xuyên quan tâm, thắp nhang

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phó chính ủy Quân khu 7 đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự và Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo thuận lợi để lực lượng tìm kiếm thực hiện nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên. Đội K72 tiếp tục tập trung, tăng cường thêm lực lượng, phương tiện tham gia tổ chức mở rộng đào tìm.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức (Đồng Nai): Phát hiện nhiều di vật- Ảnh 7.

Đội K72 đang tiếp tục tăng cường lực lượng, máy móc, mở rộng tìm kiếm 2 khu vực phát hiện nhiều di vật

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức nằm Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2027).


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