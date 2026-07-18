Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Chiều 17.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác T.Ư đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến các chiến sĩ tiêu binh phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ ẢNH: BTC

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; Nhà quàn hài cốt liệt sĩ; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một người con trở về với Tổ quốc, gia đình

Phát biểu với các lực lượng làm nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công viên Lê Thị Riêng là địa điểm gắn với sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trước đây, khu vực này thuộc nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua xác minh tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa, cơ quan chức năng nhận định nơi đây có dấu hiệu là khu vực chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; đồng thời là lương tri và nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. "Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những người đã ngã xuống không chỉ hóa thân vào lòng đất mà còn hóa thân vào nền hòa bình, sự thống nhất, phát triển và tương lai của đất nước. Vì vậy, hành trình tìm kiếm các liệt sĩ cũng là hành trình gìn giữ lịch sử bằng lòng biết ơn và sự tri ân của các thế hệ hôm nay.

Tiếp tục Chiến dịch 500 ngày đêm với quy mô lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP.HCM, Quân khu 7, các cơ quan chức năng, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và người dân trong quá trình tìm kiếm.

Việc huy động tư liệu trong nước và quốc tế, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, kết hợp tài liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là mô hình đáng trân trọng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.

Quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong ngày 17.7 Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 17.7, lực lượng đã tập trung toàn bộ quân số tiếp tục đào, tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng; qua đó phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 17.7, lực lượng của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Từ những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Việc rà soát phải được mở rộng đến toàn bộ địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, nhất là những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt.

Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND TP.HCM được yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương. Các bộ, ngành T.Ư cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế. Việc hợp tác với các quốc gia từng tham chiến cũng cần được mở rộng để tiếp cận bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Từ kết quả của TP.HCM và Quân khu 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Các địa điểm tiêu biểu phát hiện mộ liệt sĩ cũng cần được nghiên cứu bảo tồn, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân những người đã hy sinh.