Ngày 17.7, tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 17.7, toàn đội tiếp tục đào, tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), qua đó phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.



Tính đến hết ngày 17.7, lực lượng Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đồng thời kiểm tra hiện trường, thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 17.7 ẢNH: BTC

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình và của một phần lịch sử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM tiếp tục xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân tham gia.

Bên cạnh việc rà soát những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, các lực lượng cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thống nhất tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn, hướng tới đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.