Chiều 17.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM; đại diện các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng.



Đoàn tiếp tục dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận 10; nhà quàn hài cốt liệt sĩ và nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ảnh: ngọc dương

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại nhà quàn các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Đã quy tập 93 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ tập thể

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và lời kể nhân chứng, cơ quan chức năng nhận định nơi đây có dấu tích chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP.HCM đã phối hợp thu thập thông tin, gặp gỡ nhân chứng, rà soát tài liệu và khảo sát thực địa.

Ngày 8.6, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ. Kết quả hội thảo trở thành cơ sở để các lực lượng tiếp tục khảo sát, xác định vị trí và triển khai tìm kiếm, quy tập.

Ngày 6.7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính thức được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Công tác khai quật được thực hiện theo phương châm: "Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn".

Hài cốt liệt sĩ được quàn tại công viên Lê Thị Riêng sau quy tập ẢNH: THÚY LIỄU

Theo báo cáo mới nhất của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến hết ngày 16.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 93 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Riêng ngày 16.7, lực lượng tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao nước, đồng thời gia cố khu vực gần bia tưởng niệm để bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và phương tiện. Hơn 30 m³ đất được đào, sàng lọc nhưng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm tiếp tục được triển khai thận trọng, từ bóc tách, sàng lọc từng lớp đất đến thu thập di vật, lấy mẫu sinh phẩm và ghi nhận thông tin tại hiện trường. Mục tiêu là không bỏ sót hài cốt, di vật hoặc dấu vết có giá trị phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.