Quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 15.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.



Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng được chia thành nhiều bộ phận, tiếp tục đào, tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực được xác định.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo. Khối lượng đất được đào trong ngày hơn 50 m³.

Như vậy, tính đến hết ngày 15.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quy tập được tổng cộng 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Tính đến hết ngày 15.7, đã quy tập được tổng cộng 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Ngày 16.7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả sẽ được Bộ Tư lệnh TP.HCM cập nhật, thông tin đến các cơ quan báo chí sau 16 giờ.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

Trước đó, tối 14.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có đại diện các cơ quan chức năng, ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội K được tăng cường.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã trao đổi thẳng thắn về điều kiện sinh hoạt, công tác bảo đảm hậu cần và những khó khăn phát sinh trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt tại hiện trường.

Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73, cho biết trước sự quan tâm của ban chỉ đạo các cấp, Bộ Tư lệnh TP.HCM về chăm lo vật chất và đời sống tinh thần đã giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70, đánh giá cao ý chí vượt khó, tinh thần chủ động học hỏi kinh nghiệm và việc chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: TUẤN TÀI

Theo trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng làm nhiệm vụ gặp một số khó khăn trong những ngày đầu triển khai. Tuy nhiên, những vướng mắc phát sinh đã được cấp trên chỉ đạo xử lý kịp thời, giúp các bộ phận phối hợp đồng bộ, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được trong thời gian qua.

Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Chuẩn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan; đồng thời chấp hành nghiêm quy định, quy trình chuyên môn, quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".