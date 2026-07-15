Tìm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Tiếp tục mở rộng rãnh mộ

Ngày 14.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng tập trung toàn bộ quân số, tiếp tục đào và tìm kiếm tại khu vực rãnh mộ. Qua đó, phát hiện, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật đi kèm. Tính đến hết ngày 14.7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 74 bộ, cùng 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Trước đó, tính đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể. Như vậy, trong quá trình tiếp tục đào, mở rộng phạm vi tìm kiếm ngày 14.7, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 15.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng về hai đầu rãnh mộ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự kiến được cập nhật đến các cơ quan báo chí sau 16 giờ cùng ngày.

Lực lượng chuyên trách thực hiện đào tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Ảnh: Nguyễn Anh

Cẩn trọng trong từng lớp đất

Sáng 14.7, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng đoàn công tác đến kiểm tra các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra việc tổ chức lực lượng, phương án triển khai, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm. Đoàn công tác cũng theo dõi quá trình khai quật, bóc tách từng lớp đất và nắm tình hình phối hợp giữa các đơn vị. Mỗi lớp đất được bóc tách tỉ mỉ, các khu vực khai quật được kiểm tra kỹ nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật hoặc những dấu vết có giá trị phục vụ công tác xác minh thông tin liệt sĩ.

Theo ghi nhận, các công đoạn từ tìm kiếm, cất bốc đến lấy mẫu phục vụ xác minh thông tin đều được tiến hành chặt chẽ. Sau khi được đưa lên khỏi vị trí chôn cất, hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu theo quy trình, quàn trang trọng và phủ cờ Tổ quốc.

Trước khi các đội quy tập triển khai nhiệm vụ, Đại đội Công binh thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiến hành dò tìm vật nổ tại khu vực, bảo đảm an toàn trong quá trình đào và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Quân khu 7 huy động 5 đội quy tập tham gia nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm K70, K71, K72, K73 và K74. Trong đó, K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7; K71 và K73 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh; K72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Đồng Nai. Bốn đội K70, K71, K72 và K73 vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia đã tiếp tục nhận nhiệm vụ tại TP.HCM. Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM là đơn vị mới thành lập, cũng khẩn trương triển khai lực lượng tham gia tìm kiếm.

Không bỏ sót dấu vết có giá trị

Theo dõi cán bộ, chiến sĩ làm việc tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các lực lượng tham gia. Ông yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ có đủ thể lực, an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Phó chính ủy Quân khu 7 yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, không bỏ sót dấu vết hoặc thông tin có giá trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi phần hài cốt, mỗi di vật được phát hiện không chỉ bổ sung căn cứ phục vụ xác minh danh tính mà còn mở thêm hy vọng cho những gia đình nhiều năm chờ đợi tin tức người thân. Vì vậy, các công đoạn đều phải được thực hiện cẩn trọng, chính xác và đúng quy trình.

Tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, yêu cầu các lực lượng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm về 2 đầu rãnh mộ trong hôm nay (15.7) nhằm làm rõ hơn phạm vi chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đào, kiểm tra kỹ từng lớp đất, thu thập hài cốt, di vật và các dấu vết liên quan phục vụ công tác xác minh.