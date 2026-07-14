Đà Nẵng: Sau 57 năm chôn vùi trong hang đá, 5 liệt sĩ trở về đất mẹ

Chiều 14.7, tại xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ quy tập tại khu vực hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha) về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng.

Dự lễ có trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Quân khu 5, UBND thành phố Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương dự lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hang Đá Sập ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trình bày điếu văn tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh ác liệt và thời gian đã lùi xa, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (áo trắng), dự lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Những di vật còn lưu lại như chiếc lược, lọ dầu gió, ca ăn cơm, bình đông, dép cao su, võng, tăng và các vật dụng chiến đấu... đã trở thành những chứng tích thiêng liêng của một thời hoa lửa", ông Tuấn nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để ngày càng có nhiều người con của Tổ quốc được trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và nhân dân.

Theo đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, việc tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập là kết quả bước đầu trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Sau 57 năm bị chôn vùi dưới lòng hang Đá Sập, 5 liệt sĩ đã được an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi tổ chức hội thảo xác minh thông tin với sự tham gia của các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận hiện trường, bóc tách từng lớp đất đá bị sạt lở để tiến sâu vào bên trong hang. Tại khu vực lòng hang, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ nằm lẫn trong bùn đất và đá vụn.

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng thu được nhiều di vật như dép, bút bi, cài tóc, lọ thuốc, vật dụng đựng lương thực, đạn và một số mảnh xương. Đáng chú ý, trong số 5 hài cốt được quy tập lần này có 1 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN.

5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực hang Đá Sập (thôn Lâm Tây, xã Hà Nha) về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tạo điều kiện để các liệt sĩ sớm được xác định danh tính và trở về với gia đình, quê hương.