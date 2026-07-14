Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng và điều động cán bộ

Chiều nay 14.7, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã ban hành công văn thông báo chủ trương và nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, từ ngày 14.7, thành phố tạm dừng một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ, tuyển dụng và điều động công chức, viên chức cho đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, chủ trương này được triển khai trên cơ sở thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp diễn ra ngày 1.7, nhằm bảo đảm sự chủ động trong triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Trung ương.

Phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trước đó ẢNH: NGỌC THƠM

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tạm dừng việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, tạm dừng việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đối với những trường hợp đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương và hoàn thành quy trình công tác cán bộ thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, trong trường hợp thật sự cần thiết phải thực hiện công tác cán bộ thì phải xin ý kiến của cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; tạm dừng điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị cấp thành phố với các xã, phường và giữa các xã, phường với nhau cho đến khi hoàn thành việc rà soát, phân bổ biên chế trên phạm vi toàn thành phố.

Quy định này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo. Đối với các trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm không để xảy ra tình trạng xao nhãng, gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, giao Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng theo dõi việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.