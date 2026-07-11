Công an Đà Nẵng khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng liên quan thiếu niên

Ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với V.A.K (17 tuổi, ở phường Điện Bàn Đông), T.Q.D (17 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) và T.X.Q (16 tuổi, ở phường Điện Bàn) để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 bộ luật Hình sự.

2 bị can V.A.K và T.X.Q bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng" sau vụ truy đuổi, hỗn chiến trên đường

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong đó, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam V.A.K và T.Q.D; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.X.Q để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 3.7, L.T.T.H (16 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở V.M.H (15 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1.

Khi đến khu vực nút giao gần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với N.Q.P (15 tuổi) và N.L.B.Â (14 tuổi, cùng ở thành phố Đà Nẵng) đang đi xe máy hiệu Yamaha Sirius.

Hai bên liên tục khiêu khích rồi điều khiển xe máy truy đuổi nhau trên đường.

Trong lúc rượt đuổi, P. và Â. ném nhiều vỏ chai thủy tinh về phía nhóm đối phương nhưng chỉ trúng xe. Sau đó, L.T.T.H chở V.M.H vào khu vực sân bóng gần một siêu thị lấy đoạn cây gỗ dài khoảng 2 m rồi tiếp tục di chuyển. Khi qua cầu Quảng Hậu, đoạn gỗ được ném xuống giữa đường nhằm cản trở nhóm đối phương nhưng không thành. Không dừng lại, sau khi mất dấu nhóm P., L.T.T.H và V.M.H đến rủ V.A.K và T.Q.D cùng tham gia đánh trả.

K. chuẩn bị một bình xịt hơi cay giao cho V.M.H, còn D. lấy nhiều vỏ chai thủy tinh làm hung khí. Cả nhóm sử dụng 2 xe máy tiếp tục đi tìm đối phương.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 bị can ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ở chiều ngược lại, P. và Â. cũng rủ T.X.Q tham gia. Nhóm này mang theo nhiều vỏ chai thủy tinh và một dao tự chế rồi chạy xe trên tuyến ĐT607 để tìm nhóm của L.T.T.H.

Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày (3.7), 2 nhóm gặp nhau trên đường ĐT607. Theo cơ quan công an, sau khi trích xuất camera an ninh tại khu vực, lực lượng công an xác định các nghi phạm điều khiển xe với tốc độ khoảng 70 km/giờ, liên tục truy đuổi, ném vỏ chai thủy tinh vào nhau, gây náo loạn tuyến đường và đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Khi đến trước số nhà 645 Trần Thủ Độ, V.A.K điều khiển xe áp sát xe của nhóm đối phương. V.M.H ngồi sau dùng bình xịt hơi cay xịt về phía xe do N.L.B.Â điều khiển khiến Â. mất lái, lao vào lề đường, làm cả 3 người trên xe ngã xuống đường.

Vụ việc khiến N.L.B.Â bị gãy ngón giữa bàn tay trái cùng nhiều vết thương ở tay và đầu gối; T.X.Q bị gãy lồi cầu ngoài xương đùi, tổn thương xương bánh chè phải, gãy đầu dưới xương quay tay phải và nhiều thương tích khác; N.Q.P bị chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng đầu. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ 3 xe máy, trong đó có 1 xe Exciter gắn biển số giả, cùng 1 dao tự chế dài 54 cm và 1 bình xịt hơi cay để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.