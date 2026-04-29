Dùng súng truy sát cha vợ, lãnh án 17 năm tù

Quế Hà
29/04/2026 18:26 GMT+7

Bị cáo K'Lộc bị tuyên 17 năm tù sau khi dùng súng truy sát cha vợ, cướp xe máy và tàng trữ vũ khí; vụ án được xét xử ngày 29.4 tại Lâm Đồng.

Ngày 29.4, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo K'Lộc (26 tuổi, người dùng súng truy sát cha vợ) về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, bị cáo K'Vương (22 tuổi) bị xét xử về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo K’Lộc (áo xanh), người dùng súng truy sát cha vợ, bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 17 năm tù

Theo cáo trạng, K'Lộc sống chung như vợ chồng với K.N (20 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, giữa K'Lộc và cha của K.N là ông M.Đ phát sinh mâu thuẫn.

Tối 19.1.2025, K'Lộc mang súng đến tìm ông Đ. nhưng không gặp, sau đó bắn chỉ thiên 2 phát rồi rời đi.

Tối 27.2.2025, bị cáo tiếp tục mang theo 2 khẩu súng quay lại. Tại đây, K'Lộc nổ súng về phía ông Đ. nhưng không trúng. Khi nạn nhân bỏ chạy, bị cáo tiếp tục bắn nhưng không gây thương tích.

Sau khi gây án, K'Lộc phát hiện một xe máy dựng trước sân có sẵn chìa khóa nên chiếm đoạt, lái vào rừng cất giấu để phục vụ việc bỏ trốn. Khi bị người dân và lực lượng chức năng truy đuổi, bị cáo nhiều lần bắn chỉ thiên nhằm uy hiếp rồi chạy sâu vào rừng lẩn trốn.

Trong thời gian trốn truy nã, K'Lộc tiếp tục thu gom nhiều khẩu súng và đạn từ các thợ săn không rõ lai lịch, đem cất giấu trong rừng. Sau đó, bị cáo nhờ K'Vương mang đi bán, tuy nhiên số vũ khí chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngày 20.5.2025, K'Lộc bị bắt giữ. K'Vương sau đó ra trình diện và giao nộp tang vật. Kết luận giám định xác định toàn bộ số súng, đạn thu giữ đều là vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của K'Lộc đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật khi dùng súng để truy sát cha vợ và tiếp tục tàng trữ nhiều vũ khí trong thời gian bỏ trốn, do đó đề nghị mức án nghiêm khắc.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt K'Lộc 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù. Bị cáo K'Vương bị tuyên phạt 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mang dao truy sát chồng cũ của người tình vì bị 'mỉa mai'

Nghe người khách kể lại chồng cũ của người tình 'mỉa mai' mình, Nguyễn Văn Hữu mang dao tìm đến tận nhà truy sát nạn nhân.

