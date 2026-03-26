Mang dao truy sát chồng cũ của người tình vì bị 'mỉa mai'

Ngày 26.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hữu (33 tuổi, ở xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 107 triệu đồng. Hải là bị cáo đã dùng dao truy sát chồng cũ của người tình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hữu và chị T.T.P chung sống như vợ chồng tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh. Một hôm, Hữu nghe người khác kể lại việc ông N.V.N (chồng cũ chị P.) nói rằng Hữu và chị P. "không thể sống lâu dài", Hữu cảm thấy bị mỉa mai, xúc phạm nên âm mưu trả thù.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.12.2025, sau khi uống rượu để, Hữu chuẩn bị 2 con dao, rồi lái xuồng máy tìm đến nhà ông N. tại xã Thuận Nghĩa Hòa (Tây Ninh). Tại đây, dù ông N. cố gắng bỏ chạy nhưng Hữu vẫn đuổi theo, chém liên tiếp 14 nhát vào các vùng trọng yếu như đầu, ngực, lưng và tay, chân khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Sau khi gây án, Hữu vứt bỏ dao rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, khi đang trên đường về quê ở tỉnh An Giang lẩn trốn, Hữu bị công an bắt giữ.

Về phía nạn nhân, nhờ được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Long An nên thoát chết, nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%. Cơ quan chuyên môn nhận định, với 14 vết thương tại các vị trí hiểm yếu, nếu không được can thiệp y tế sớm, nạn nhân có thể tử vong.

HĐXX nhận định, hành vi Nguyễn Văn Hữu truy sát ông N. là thể hiện tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhằm tước đoạt mạng sống của người khác. Nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Do đó, mức án 10 năm tù đối với Hữu là hình phạt thích đáng để răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.