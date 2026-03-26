Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Mang dao truy sát chồng cũ của người tình vì bị 'mỉa mai'

Bắc Bình
26/03/2026 16:11 GMT+7

Nghe người khách kể lại chồng cũ của người tình 'mỉa mai' mình, Nguyễn Văn Hữu mang dao tìm đến tận nhà truy sát nạn nhân.

Ngày 26.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hữu (33 tuổi, ở xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 107 triệu đồng. Hải là bị cáo đã dùng dao truy sát chồng cũ của người tình.

Bị cáo Nguyễn Văn Hữu tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hữu và chị T.T.P chung sống như vợ chồng tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh. Một hôm, Hữu nghe người khác kể lại việc ông N.V.N (chồng cũ chị P.) nói rằng Hữu và chị P. "không thể sống lâu dài", Hữu cảm thấy bị mỉa mai, xúc phạm nên âm mưu trả thù.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.12.2025, sau khi uống rượu để, Hữu chuẩn bị 2 con dao, rồi lái xuồng máy tìm đến nhà ông N. tại xã Thuận Nghĩa Hòa (Tây Ninh). Tại đây, dù ông N. cố gắng bỏ chạy nhưng Hữu vẫn đuổi theo, chém liên tiếp 14 nhát vào các vùng trọng yếu như đầu, ngực, lưng và tay, chân khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Sau khi gây án, Hữu vứt bỏ dao rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, khi đang trên đường về quê ở tỉnh An Giang lẩn trốn, Hữu bị công an bắt giữ.

Về phía nạn nhân, nhờ được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Long An nên thoát chết, nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%. Cơ quan chuyên môn nhận định, với 14 vết thương tại các vị trí hiểm yếu, nếu không được can thiệp y tế sớm, nạn nhân có thể tử vong.

HĐXX nhận định, hành vi Nguyễn Văn Hữu truy sát ông N. là thể hiện tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhằm tước đoạt mạng sống của người khác. Nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Do đó, mức án 10 năm tù đối với Hữu là hình phạt thích đáng để răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận