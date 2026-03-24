Bắt nghi phạm giật dây chuyền làm một người tử vong ở Cần Thơ

Ngày 24.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là nghi phạm giật dây chuyền làm một người tử vong trong lúc đuổi theo.

Giật dây chuyền làm một phụ nữ tử vong, Nguyễn Minh Đô bị Công an thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự điều tra về hành vi cướp giật tài sản

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22.3, Công an xã Vĩnh Viễn tiếp nhận tin báo xảy ra một vụ cướp giật tài sản trên tỉnh lộ 931.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông T.P.Đ (66 tuổi) đi xe máy, chở vợ là bà Đ.T.P.A (57 tuổi, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ) lưu thông trên tỉnh lộ 931 thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ bà A. rồi tăng tốc bỏ chạy.

Bị giật mất tài sản, vợ chồng ông Đ. đuổi theo nghi phạm. Thế nhưng, khi qua dốc cầu Trâm Bầu, ông Đ. bị lạc tay lái khiến hai vợ chồng ngã xuống đường. Ngay sau đó, cả hai được người dân đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Viễn cấp cứu, nhưng bà A. tử vong trên đường đi.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ trinh sát có kinh nghiệm tổ chức truy xét nóng theo các hướng nghi phạm bỏ trốn.

Quá trình truy xét, các tổ trinh sát gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra trên tuyến đường nông thôn, vắng người qua lại, hệ thống camera an ninh không đảm bảo chất lượng… Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy bắt bằng được kẻ thủ ác, lực lượng cảnh sát hình sự đã truy bắt được nghi phạm là Nguyễn Minh Đô.

Tại cơ quan công an, Đô khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khi thấy bà A. có đeo dây chuyền vàng thì nảy sinh ý định cướp giật. Sau khi lấy được tài sản, Đô mang đi bán được 30 triệu đồng.

Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giật dây chuyền nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.