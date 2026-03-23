Bắt thêm 7 nghi phạm dàn cảnh giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Thanh Duy
23/03/2026 15:28 GMT+7

Công an TP.Cần Thơ vừa bắt thêm 7 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Ngày 23.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt thêm 7 nghi phạm liên quan đến vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía – lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, TP.Cần Thơ).

Theo đó, 7 nghi phạm đều ở tỉnh An Giang, gồm: Hồ Văn Thái (42 tuổi, phường Long Xuyên), Nguyễn Văn Tâm (47 tuổi, phường Châu Đốc), Nguyễn Thị Yến Linh (41 tuổi, phường Châu Đốc), Lê Nguyễn Phước Thiên (32 tuổi, xã Chợ Mới), Lê Văn Nghĩa (36 tuổi, phường Long Xuyên), Lê Thị Lài (38 tuổi, phường Long Xuyên), Nguyễn Thị Thùy (38 tuổi, xã Long Điền).

Hiện Công an TP.Cần Thơ tạm giữ hình sự 5 nghi phạm: Thái, Tâm, Linh, Thiên, Nghĩa. Riêng Lài đang nuôi con nhỏ và Thùy đang mang thai nên cơ quan công an xem xét không tạm giữ.

Bắt thêm 7 nghi phạm dàn cảnh giật dây chuyền ở Tân Huê Viên - Ảnh 1.

Bốn trong số 7 nghi phạm trong vụ giật dây chuyền ở Công ty Tân Huê Viên vừa bị bắt (hàng dưới từ trái qua là nghi phạm Nguyễn Thị Thùy và Lê Thị Lài)

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đã bắt được 19 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Công ty Tân Huê Viên, trong đó Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ở tỉnh An Giang) là người cầm đầu.

Qua xác minh ban đầu, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết với nhiều người thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm và các lễ hội đông người ở các tỉnh, thành phía nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ giật dây chuyền tại cơ sở của Công ty Tân Huê Viên.

Trước đó, ngày 10.3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Trong đoạn clip, nữ du khách đang đứng thì có một nhóm người tiến lại gần. Họ đi vây vòng, rồi thu hẹp khoảng cách tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Du khách này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể.

Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát thì có 2 phụ nữ đứng sát phía sau. Một người giơ tay lên trán, người còn lại liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thuần thục chưa đầy 2 giây. Cú giật mạnh khiến nạn nhân hốt hoảng, thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng tản đi.


Triệt phá băng nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Qua xác minh ban đầu, băng nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Tân Huê Viên, đã câu kết với hàng chục người chuyên thuê xe lưu động đi trộm cắp, cướp giật tại nhiều địa phương.

