Thời sự Pháp luật

Công an Cần Thơ truy tìm người giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931

Thanh Duy
Thanh Duy
22/03/2026 18:05 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ thông báo truy tìm nghi phạm giật dây chuyền của một phụ nữ ở xã Vĩnh Viễn. Người cung cấp thông tin có giá trị sẽ được thưởng.

Ngày 22.3, tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, tại xã Vĩnh Viễn vừa xảy ra vụ giật dây chuyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông T.P.Đ (66 tuổi) chạy xe máy, chở vợ là bà Đ.T.P.A (57 tuổi, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ) lưu thông trên tỉnh lộ 931. 

Công an Cần Thơ truy tìm người giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, có thưởng - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên có hành vi giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Khi hai vợ chồng đang di chuyển thì có một nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều bất ngờ áp sát, rồi giật sợi dây chuyền trên cổ bà A. Cướp giật tài sản xong, người này tăng tốc bỏ chạy về hướng trung tâm xã Vĩnh Viễn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã thông báo đến rộng rãi quần chúng nhân dân về sự việc. Đồng thời, đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến nghi phạm lập tức báo ngay qua số điện thoại 02923.769.114 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự), hoặc thông báo qua trang Facebook, Zalo OA "Cảnh sát hình sự thành phố Cần Thơ".

Cơ quan này cho biết thêm, mọi thông tin người dân cung cấp về vụ giật dây chuyền nói trên đều được bảo mật tuyệt đối. Bên cạnh đó, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng.

Vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: 4 nghi phạm ra đầu thú

Vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: 4 nghi phạm ra đầu thú

Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên, 4 nghi phạm vừa đến Công an thành phố Cần Thơ đầu thú.

Khám phá thêm chủ đề

