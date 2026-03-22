Công an Cần Thơ truy tìm người giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931

Ngày 22.3, tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, tại xã Vĩnh Viễn vừa xảy ra vụ giật dây chuyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông T.P.Đ (66 tuổi) chạy xe máy, chở vợ là bà Đ.T.P.A (57 tuổi, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ) lưu thông trên tỉnh lộ 931.

Hình ảnh nam thanh niên có hành vi giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Khi hai vợ chồng đang di chuyển thì có một nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều bất ngờ áp sát, rồi giật sợi dây chuyền trên cổ bà A. Cướp giật tài sản xong, người này tăng tốc bỏ chạy về hướng trung tâm xã Vĩnh Viễn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã thông báo đến rộng rãi quần chúng nhân dân về sự việc. Đồng thời, đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến nghi phạm lập tức báo ngay qua số điện thoại 02923.769.114 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự), hoặc thông báo qua trang Facebook, Zalo OA "Cảnh sát hình sự thành phố Cần Thơ".

Cơ quan này cho biết thêm, mọi thông tin người dân cung cấp về vụ giật dây chuyền nói trên đều được bảo mật tuyệt đối. Bên cạnh đó, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng.