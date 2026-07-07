Công an làm việc với thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, thách thức tài xế

Sáng nay 7.7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Công an phường Thanh Khê đã mời nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip trượt ván giữa làn đường dành cho ô tô đến trụ sở làm việc. Người này gây chú ý trong đoạn clip do trượt ván ở làn đường ô tô lưu thông nhưng lại lớn tiếng thách thức khi bị nhắc nhở.

Qua xác minh, người này tên là N.Đ.T, 28 tuổi, quê gốc ở thành phố Đà Nẵng, nhân viên công nghệ thông tin đang làm việc tại TP.HCM.

Nam thanh niên trượt ván giữa làn đường dành cho ô tô, lớn tiếng thách thức tài xế và đòi đập xe sau khi bị tài xế nhắc nhở ẢNH: Đ.X

Theo công an, kết quả xét nghiệm cho thấy N.Đ.T âm tính với ma túy.

Cơ quan chức năng đã mời N.Đ.T đến làm việc, viết tường trình, đồng thời răn đe, yêu cầu không tái phạm.

Đáng chú ý, qua xác minh ban đầu, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết theo kết quả khám bệnh ngày 6.5.2026, N.Đ.T đang điều trị với bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại bệnh viện hơn 4 năm qua. Hiện người này vẫn uống thuốc hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ 6 tháng/lần. Đến thời điểm hiện tại, N.Đ.T đã trở lại TP.HCM.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên trượt ván ngay trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Đà Nẵng), ở làn đường dành cho ô tô, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông.

Khi một tài xế bấm còi, nhắc nhở đây là làn đường dành cho ô tô, nam thanh niên bất ngờ quay lại, cầm ván trượt tiến về phía xe, liên tục lớn tiếng thách thức, dọa đập xe và nói: "Biết bố mày là ai không?".

Chưa dừng lại, người này còn ném ván trượt và ba lô lên dải phân cách, có biểu hiện muốn "ăn thua" với tài xế.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội ngày 5.7 đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi trượt ván trên làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời phản ứng gay gắt trước thái độ hung hăng của nam thanh niên khi được người dân nhắc nhở.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đã phối hợp Công an phường Thanh Khê xác minh danh tính người vi phạm để làm rõ vụ việc.