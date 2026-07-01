Bị chặn xe giữa đêm, thanh niên ở Đà Nẵng rút dao đâm 2 người trọng thương

Ngày 1.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thi Trình (24 tuổi, ở xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an xã Chiên Đàn về vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người xảy ra tại thôn Phú Yên, xã Chiên Đàn. Vụ việc khiến 2 người bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, trong đó 1 người nguy kịch.

Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ Nguyễn Thi Trình để điều tra về hành vi giết người

ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Chiên Đàn và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan, nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 28.6, Nguyễn Thi Trình điều khiển xe máy từ phường Tam Kỳ về nhà. Khi lưu thông trên tuyến ĐT616, đoạn qua thôn Phú Yên (xã Chiên Đàn), Trình bị N.D.H (28 tuổi, ở xã Tiên Phước) điều khiển xe máy chở theo T.T.Đ (25 tuổi, cùng ở xã Tiên Phước) chặn đầu xe. Ít phút sau, N.V.H (31 tuổi, ở xã Tiên Phước) đi xe máy khác đến phía sau.

Trong lúc hai bên xảy ra cãi vã, khi N.D.H cầm mũ bảo hiểm lao đến, Trình dùng dao mang theo đâm nhiều nhát khiến người này bị thương. Sau đó, Trình tiếp tục dùng dao tấn công N.V.H, gây thương tích nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Trình còn dùng dao đâm vỡ mặt đồng hồ xe máy Air Blade màu xám và đạp ngã phương tiện trước khi được người dân can ngăn. Khi biết N.V.H bị thương nặng, Trình yêu cầu những người còn lại đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi mang hung khí về nhà cất giấu.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thi Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi, đồng thời tự nguyện giao nộp hung khí cùng các đồ vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.