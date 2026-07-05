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Thời sự

Xác minh thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, lớn tiếng thách thức tài xế

Huy Đạt
Huy Đạt

Nam thanh niên trượt ván giữa làn ô tô ở Đà Nẵng khiến nhiều phương tiện phải né tránh. Bị nhắc nhở, người này bất ngờ cầm ván trượt đe dọa, văng tục và thách thức tài xế.

Chiều 5.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc một nam thanh niên trượt ván trên làn dành cho ô tô ở đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê).

Trượt ván giữa làn ô tô lại lớn tiếng thách thức ‘biết bố mày là ai không?'- Ảnh 1.

Công an thành phố Đà Nẵng đang xác minh nam thanh niên trượt ván ở làn ô tô, hùng hổ dọa tài xế: "Biết bố mày là ai không?"

ẢNH: Đ.X

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình của một ô tô ghi lại vào khoảng 10 giờ 33 phút ngày 1.7. 

Theo nội dung clip, khi ô tô lưu thông trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ trung tâm thành phố Đà Nẵng về cầu vượt ngã ba Huế thì bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên trượt ván trên làn đường dành cho ô tô, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ và né tránh. 

Khi một tài xế bấm còi, nhắc nhở đây là làn đường dành cho ô tô, nam thanh niên bất ngờ quay lại, cầm ván trượt tiến về phía xe, liên tục lớn tiếng thách thức, dọa đập xe và buông lời: "Biết bố mày là ai không?". 

Chưa dừng lại, người này còn ném ván trượt và ba lô lên dải phân cách, có biểu hiện muốn "ăn thua đủ" với tài xế. 

Trượt ván giữa làn ô tô lại lớn tiếng thách thức ‘biết bố mày là ai không?'- Ảnh 2.

Hành vi hung hăng, cầm ván trượt dọa đập xe, thách thức tài xế của nam thanh niên khiến cộng đồng mạng lên án

ẢNH: Đ.X

Theo ghi nhận, đường Điện Biên Phủ được tổ chức giao thông với các làn xe phân định rõ bằng vạch kẻ đường. Vị trí nam thanh niên trượt ván nằm sát dải phân cách cứng, là làn đường dành riêng cho ô tô lưu thông. 

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội ngày 5.7 đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi trượt ván trên làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời phản ứng gay gắt trước thái độ hung hăng của nam thanh niên khi được người dân nhắc nhở. 

"Hiện lực lượng CSGT đang phối hợp với Công an phường Thanh Khê trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực để xác minh danh tính nam thanh niên và sẽ xử lý nghiêm theo quy định", lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) nói.

Cũng theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 1, hành vi trượt ván trên làn đường dành cho ô tô của nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trượt ván giữa làn ô tô lại lớn tiếng thách thức ‘biết bố mày là ai không?'- Ảnh 3.

Khi được người đi đường nhắc nhở vì hành vi nguy hiểm, người này không những không chấp hành mà còn cầm ván trượt hù dọa, văng tục và lớn tiếng thách thức

ẢNH: Đ.X

Lực lượng công an cho hay sẽ tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng ván trượt, patin hoặc các phương tiện tương tự trên lòng đường, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

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