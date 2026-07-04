Khởi tố 2 bị can chuyên 'săn' ô tô không khóa cửa

Ngày 4.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Long (18 tuổi, ở phường An Khê) và Nguyễn Hoàng Long (17 tuổi, ở phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 bị can chuyên lợi dụng ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản, gây gần 10 vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố nhóm trộm chuyên lợi dụng ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ đầu tháng 6.2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng ô tô cá nhân đậu trên các tuyến đường vào ban đêm bị kẻ gian lợi dụng không khóa cửa để lục soát, lấy cắp tài sản.

Điển hình, khoảng 23 giờ 50 ngày 28.6, anh L.Đ.N (51 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn) đậu ô tô trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm - Lê Văn Hiến rồi về nhà nghỉ nhưng quên khóa cửa xe.

Đến sáng hôm sau, anh N. phát hiện nhiều tài sản trong xe bị lấy cắp, gồm điện thoại di động, tai nghe, vật phẩm phong thủy, tiền mặt và giấy tờ tùy thân, tổng trị giá khoảng 119,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát nghi phạm nghi vấn. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 bị can này thường điều khiển xe máy Vario đi lang thang tại các khu dân cư từ khoảng 23 giờ đến rạng sáng hôm sau, lợi dụng các ô tô không khóa cửa để mở xe, lục soát tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau mỗi lần gây án, cả hai liên tục thay đổi nơi ở và phương tiện nhằm đối phó lực lượng truy xét.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Long và Nguyễn Hoàng Long khai nhận do không có tiền tiêu xài nên hằng đêm đi tìm các ô tô không khóa cửa đậu ngoài đường để trộm cắp tài sản. Riêng rạng sáng 29.6, 2 nghi phạm đã thực hiện vụ trộm tại phường Ngũ Hành Sơn, lấy 2 điện thoại di động, 1 tai nghe, 1 đồng hồ, 1 vật phẩm phong thủy và 8,5 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự bước đầu xác định từ đầu tháng 6.2026 đến khi bị bắt, hai nghi phạm đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cơ quan công an thu giữ 1 xe máy Vario biển kiểm soát 75K1-538.xx, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các vụ trộm khác và xử lý theo quy định.

