Nhậu say, 2 thanh niên rủ nhau trộm ô tô rồi gây tai nạn liên hoàn

Ngày 14.4, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã truy bắt được 2 đối tượng trộm ô tô, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trần Quý Cáp.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 14.4, sau khi rủ nhau ăn nhậu say xỉn, Y.G.T.B (19 tuổi, ở xã Quảng Phú, Đắk Lắk) và L.H.H (16 tuổi, ở xã Cư Jút, Lâm Đồng) đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực đường Hùng Vương, phát hiện ô tô loại 7 chỗ, nhãn hiệu Ford Everest của người dân đang trùm bạt đậu trên lề đường, cả hai tiếp cận mở cửa xe lục lọi, lấy trộm tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 thanh niên trộm ô tô, gây tai nạn sau khi ăn nhậu say xỉn ẢNH: HOÀNG ANH

Lúc này, phát hiện trên xe ô tô vẫn còn chìa khóa, Y.G.T.B đã lấy trộm xe, nổ máy điều khiển chở đồng bọn tìm nơi cất giấu. Mặc dù chưa có giấy phép lái xe ô tô và chưa từng điều khiển xe nhưng Y.G.T.B vẫn lái xe băng qua đường Hùng Vương rồi vượt dốc, đi vào đường Trần Quý Cáp.

Do Y.G.T.B lái xe với tốc độ cao trong trạng thái say xỉn nên xe ô tô đã lao lên dải phân cách giữa đường Trần Quý Cáp, đâm thẳng vào một ô tô tải đang đậu phía đối diện. Sau đó, xe ô tô tiếp tục đi vào làn đường ngược chiều rồi lao thẳng vào dải phân cách giữa đường.

Khi phát hiện bánh xe phía trước đã bị hư hỏng, không thể di chuyển được, cả hai mới mở cửa tẩu thoát vào vườn sầu riêng bên đường để lẩn trốn.

Tuy nhiên, Y.G.T.B và L.H.H đã nhanh chóng bị tổ tuần tra Công an phường Tân Lập phát hiện, bắt giữ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này vắng người qua lại nên không xảy ra thương vong.

Hiện Công an phường Tân Lập đã tạm giữ 2 đối tượng trộm ô tô gây ra tai nạn để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.