Thuê ô tô tạo vỏ bọc ‘đại gia’, lừa đảo bạn gái 1,4 tỉ đồng

Ngày 30.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (24 tuổi, hộ khẩu thường trú TP.HCM, đang trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "đánh bạc".

Trần Văn Trường Sơn tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 24.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tố giác của chị L.T.H (22 tuổi, trú xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) về việc bị Sơn lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng.

Vào cuộc xác minh, đến ngày 27.6, lực lượng công an xác định Sơn là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai khoảng giữa tháng 4.2026 quen chị H. qua Facebook. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm. Trong thời gian này, Sơn thường xuyên đánh bạc trực tuyến, thua sạch tiền nên lợi dụng tình cảm của chị H. để lừa đảo.

Để tạo lòng tin, Sơn thuê ô tô Hyundai SantaFe nhằm tạo vỏ bọc "đại gia", doanh nhân thành đạt. Sau đó, Sơn nhiều lần dựng chuyện như làm hồ sơ vay vốn cho khách bị lỗi cần người đứng tên vay giúp hoặc góp vốn mở quán ăn để yêu cầu chị H. và mẹ ruột của chị liên tục vay tiền, chuyển cho Sơn.

Từ đầu tháng 5.2026 đến khi vụ việc bị phát hiện, Sơn đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, từ ngày 13.5 đến 25.6, Sơn thực hiện hàng chục nghìn lượt đặt cược bằng hình thức "nổ hũ" và nhiều trò chơi khác trên các website cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền tham gia đánh bạc hơn 14 tỉ đồng.

Sơn khai đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ chị H. để tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Tang vật công an tạm giữ gồm một điện thoại iPhone XS Max, một ô tô Hyundai cùng một số giấy tờ liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.