Đà Nẵng: Khởi tố cô gái lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt 700 triệu đồng

Ngày 24.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (29 tuổi, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Mỹ Tuyết ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 - 11.2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Tuyết nhiều lần đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp và kêu gọi ông Nguyễn Văn T. (ở thành phố Đà Nẵng) góp vốn đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7 - 8%/tháng.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để tham gia góp vốn. Không dừng lại ở đó, từ ngày 19 - 22.11.2024, Tuyết tiếp tục dựng chuyện lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, bị cơ quan thuế truy thu và cần tiền để “giải quyết” nhằm lấy hàng về tiếp tục kinh doanh. Tin tưởng, ông T. tiếp tục chuyển cho Tuyết tổng cộng 700 triệu đồng.

Tiếp nhận tố giác của bị hại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp xác minh, điều tra.

Qua đó xác định do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng sự tin tưởng của ông T. để đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về việc góp vốn mua cổ phần, kinh doanh mỹ phẩm và cần tiền để “chung chi” cho cơ quan thuế. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuyết sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Tuyết nhiều lần thay đổi lời khai, tìm cách phủ nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ bản chất vụ việc. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

