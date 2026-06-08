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Thời sự

Đà Nẵng: Khởi tố nữ tổng giám đốc bất động sản lừa đảo gần 18 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
08/06/2026 20:11 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố nữ tổng giám đốc một công ty bất động sản có hành vi lừa đảo gần 18 tỉ đồng, bằng thủ đoạn huy động vốn từ các nhà đầu tư tại dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Ngày 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (35 tuổi, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Navi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng:Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa huy động gần 18 tỉ đồng từ dự án- Ảnh 1.

Lê Thị Oanh, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Navi, bị khởi tố do liên quan vụ huy động vốn trái phép tại dự án bất động sản

ẢNH: Đ.X

Thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tiến hành điều tra vụ việc và xác định hành vi phạm tội của bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong các tháng 6 và 7.2022, dù biết dự án Khu dân cư đông cầu Hương An (xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư.

Đà Nẵng:Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa huy động gần 18 tỉ đồng từ dự án- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng khám xét Công ty CP đầu tư phát triển Navi

ẢNH: Đ.X

Cụ thể, Oanh giới thiệu dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất "ngoại giao" với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai. Tin tưởng những thông tin này, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng cộng hơn 17,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, Oanh không sử dụng để đầu tư vào dự án mà dùng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.

Đến tháng 5.2024, các bên thống nhất việc hoàn trả tiền đầu tư. Tuy nhiên, đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm Oanh huy động vốn, dự án Khu dân cư đông cầu Hương An vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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