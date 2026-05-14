Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Đà Nẵng: Siết chặt công tác phòng chống tội phạm kinh tế, môi trường từ cơ sở

Huy Đạt
Huy Đạt
14/05/2026 21:19 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu siết chặt công tác phòng chống tội phạm kinh tế, môi trường; nâng cao trách nhiệm công an cấp xã trong rà soát, phát hiện, xử lý vi phạm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc bỏ lọt sai phạm.

Ngày 14.5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đà Nẵng: Không để bỏ lọt vi phạm về kinh tế, môi trường từ cơ sở- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: Đ.X

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã hướng dẫn nhiều nội dung nghiệp vụ trọng tâm gắn với thực tiễn địa bàn, như: triển khai điểm mới trong công tác nghiệp vụ cơ bản; điều tra cơ bản lĩnh vực kinh tế, môi trường; rà soát, xử lý vi phạm về môi trường, tài nguyên; đấu tranh với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây đều là những lĩnh vực "nóng", được Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo quyết liệt, gắn với tình hình thực tế địa bàn và trách nhiệm của công an cấp xã.

Đà Nẵng: Không để bỏ lọt vi phạm về kinh tế, môi trường từ cơ sở- Ảnh 2.

Hội nghị tập trung hướng dẫn các chuyên đề “nóng” như phòng chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm

ẢNH: Đ.X

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phát huy vai trò "tư lệnh hệ lực lượng", chủ động tham mưu lãnh đạo Công an thành phố trong theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an cấp xã.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh việc hướng dẫn, chỉ đạo phải cụ thể theo từng lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn; gắn với kiểm tra, đánh giá bằng kết quả thực tế tại cơ sở. Đồng thời duy trì chặt chẽ cơ chế trao đổi, phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong toàn lực lượng; không để xảy ra tình trạng lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm hoặc bỏ lọt vi phạm ngay từ ban đầu.

Đà Nẵng: Không để bỏ lọt vi phạm về kinh tế, môi trường từ cơ sở- Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng trao đổi các nội dung nghiệp vụ tại hội nghị

ẢNH: Đ.X

Đối với các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai thực chất, hiệu quả; xác định rõ địa bàn, lĩnh vực, nhóm nghi phạm trọng điểm; tránh dàn trải, gây ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Đà Nẵng: Không để bỏ lọt vi phạm về kinh tế, môi trường từ cơ sở- Ảnh 4.

Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất giấm gạo giả quy mô lớn

ẢNH: Đ.X

Đối với công an cấp xã, đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu nâng cao chất lượng điều tra cơ bản; chủ động rà soát, lập hồ sơ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao phát sinh vi phạm về kinh tế, môi trường.

Theo đại tá Nguyễn Văn Tăng, việc rà soát phải gắn với phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực, nhóm hành vi nghi vấn, mức độ rủi ro và phương thức hoạt động, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ cơ sở.

Tin liên quan

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: Mạnh tay với tội phạm, giữ vững an ninh mùa lễ hội

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: Mạnh tay với tội phạm, giữ vững an ninh mùa lễ hội

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trong lễ hội pháo hoa quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng công an thành phố Đà Nẵng tội phạm kinh tế tội phạm tham nhũng tội phạm về môi trường Tập huấn nghiệp vụ buôn lậu hàng giả An toàn thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận