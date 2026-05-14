Công an Đà Nẵng: Siết chặt công tác phòng chống tội phạm kinh tế, môi trường từ cơ sở

Ngày 14.5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường năm 2026.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: Đ.X

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã hướng dẫn nhiều nội dung nghiệp vụ trọng tâm gắn với thực tiễn địa bàn, như: triển khai điểm mới trong công tác nghiệp vụ cơ bản; điều tra cơ bản lĩnh vực kinh tế, môi trường; rà soát, xử lý vi phạm về môi trường, tài nguyên; đấu tranh với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây đều là những lĩnh vực "nóng", được Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo quyết liệt, gắn với tình hình thực tế địa bàn và trách nhiệm của công an cấp xã.

Hội nghị tập trung hướng dẫn các chuyên đề “nóng” như phòng chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm ẢNH: Đ.X

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phát huy vai trò "tư lệnh hệ lực lượng", chủ động tham mưu lãnh đạo Công an thành phố trong theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an cấp xã.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh việc hướng dẫn, chỉ đạo phải cụ thể theo từng lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn; gắn với kiểm tra, đánh giá bằng kết quả thực tế tại cơ sở. Đồng thời duy trì chặt chẽ cơ chế trao đổi, phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong toàn lực lượng; không để xảy ra tình trạng lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm hoặc bỏ lọt vi phạm ngay từ ban đầu.

Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng trao đổi các nội dung nghiệp vụ tại hội nghị ẢNH: Đ.X

Đối với các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai thực chất, hiệu quả; xác định rõ địa bàn, lĩnh vực, nhóm nghi phạm trọng điểm; tránh dàn trải, gây ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất giấm gạo giả quy mô lớn ẢNH: Đ.X

Đối với công an cấp xã, đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu nâng cao chất lượng điều tra cơ bản; chủ động rà soát, lập hồ sơ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao phát sinh vi phạm về kinh tế, môi trường.

Theo đại tá Nguyễn Văn Tăng, việc rà soát phải gắn với phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực, nhóm hành vi nghi vấn, mức độ rủi ro và phương thức hoạt động, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ cơ sở.