Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng có trưởng phòng mới

Huy Đạt
13/05/2026 14:34 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt, trong đó đại tá Lê Cao Tâm giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Ngày 13.5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố về công tác cán bộ do thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu giao nhiệm vụ, chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

ẢNH: Đ.X

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thị Xuân Tiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đại tá Lê Cao Tâm được điều động từ vị trí Trưởng phòng Công tác chính trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao. 

Cùng với đó, trung tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Tham mưu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

ẢNH: Đ.X

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cùng những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.

Trung tá Bùi Thanh Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Công tác chính trị

ẢNH: Đ.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung tá Bùi Thanh Xuân trân trọng trước sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tội phạm giảm hơn 41%, Công an Đà Nẵng tiếp tục siết chặt an ninh dịp lễ

Dù tình hình tội phạm trật tự xã hội giảm sâu hơn 41%, nhưng Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đồng loạt siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh, sẵn sàng bước vào cao điểm bảo vệ chuỗi ngày lễ lớn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
