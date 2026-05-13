Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng có trưởng phòng mới

Ngày 13.5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố về công tác cán bộ do thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu giao nhiệm vụ, chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm ẢNH: Đ.X

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thị Xuân Tiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đại tá Lê Cao Tâm được điều động từ vị trí Trưởng phòng Công tác chính trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Cùng với đó, trung tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Tham mưu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ẢNH: Đ.X

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cùng những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.

Trung tá Bùi Thanh Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Công tác chính trị ẢNH: Đ.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung tá Bùi Thanh Xuân trân trọng trước sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

