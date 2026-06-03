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Thời sự

Đà Nẵng: Giả nữ sinh suốt 4 năm, lừa người đàn ông hơn 1,5 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
03/06/2026 16:37 GMT+7

Tưởng đang yêu nữ sinh qua Facebook, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 1,5 tỉ đồng. Sau 4 năm, 'bạn gái' lộ diện là một nam thanh niên ở thành phố Đà Nẵng.

Ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Thiên An (29 tuổi, ở xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Giả nữ sinh suốt 4 năm, lừa người đàn ông hơn 1,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nghi phạm Hồng Thiên An tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C (52 tuổi, ở Hà Nội) về việc bị một người sử dụng tài khoản Facebook giả mạo làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nghi phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với số tiền đặc biệt lớn, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác minh, truy xét và làm rõ Hồng Thiên An là nghi phạm gây án.

Tại cơ quan công an, An khai nhận khoảng đầu tháng 8.2018 đã mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội. Sau đó, An sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, tạo hồ sơ giả với thông tin là nữ sinh viên tên Phạm Linh Đan, sinh năm 1997, quê Thừa Thiên Huế, đang học tại một trường đại học ở thành phố Đà Nẵng để tìm kiếm "con mồi".

Khoảng giữa tháng 8.2018, ông C. kết bạn với tài khoản Facebook này. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng mình đang có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, từ tháng 8.2018 - 2.2022, An nhiều lần viện lý do cần vốn mở cửa hàng, đầu tư làm ăn rồi vay mượn tiền. Tin tưởng người quen trên mạng, ông C. đã 3 lần chuyển cho An tổng cộng 1,592 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An khai đã sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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