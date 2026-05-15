Công an Đà Nẵng khởi tố nữ môi giới bất động sản lừa 'chạy' sổ đỏ

Ngày 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Tâm (31 tuổi, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, Tâm hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5.2024, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể “làm sổ đỏ”, “cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “xin đất tái định cư”… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Một trong các bị hại là vợ chồng bà T.T.K.N (ở thành phố Đà Nẵng). Tháng 5.2024, thông qua người quen giới thiệu, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa thông tin gian dối rằng có thể giúp vợ chồng bà N. được bố trí thêm 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng và cam kết hoàn tất thủ tục trong vòng 2 tháng.

Tin tưởng, vợ chồng bà N. giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm giữ để “làm hồ sơ”.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Tâm không thực hiện như cam kết mà tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho một người dân để vay 800 triệu đồng rồi sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Kết quả xác minh cho thấy các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như thông tin Tâm đưa ra trước đó.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra còn xác định Tâm nhận của ông T.L.M (ở xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để “làm sổ đỏ” cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ).

Tâm cam kết hoàn tất thủ tục trong vòng 2 tháng, nhưng sau nhiều lần kéo dài thời gian vẫn không thực hiện, cũng không hoàn trả tiền cho bị hại.

Bên cạnh đó, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng tiếp tục không thực hiện.

Trong diễn biến khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H liên quan giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ). Do lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn nên vụ việc đang được tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, bước đầu xác định tổng số tiền liên quan hành vi lừa đảo của Phan Thị Tâm lên đến hàng tỉ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.