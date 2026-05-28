Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật

Huy Đạt
Huy Đạt
28/05/2026 16:36 GMT+7

Giả vờ vào cửa hàng hỏi mua điện thoại, 2 thanh niên ở thành phố Đà Nẵng bất ngờ cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Trung Nghĩa (33 tuổi, ở phường Hòa Khánh) và Nguyễn Anh Hùng (30 tuổi, ở phường Thanh Khê), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Đà Nẵng: Khởi tố 2 thanh niên giả mua điện thoại rồi cướp giật tài sản - Ảnh 1.
Đà Nẵng: Khởi tố 2 thanh niên giả mua điện thoại rồi cướp giật tài sản - Ảnh 2.

Bị can Dương Trung Nghĩa (bên phải) và Nguyễn Anh Hùng

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, chiều 23.5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật điện thoại xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh). Theo đại diện cửa hàng, 2 nghi phạm giả vờ vào hỏi mua điện thoại, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để cướp giật một điện thoại trị giá khoảng 4 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã triển khai truy xét, xác định Dương Trung Nghĩa và Nguyễn Anh Hùng là nghi phạm liên quan. Đến ngày 25.5, cả hai bị triệu tập để làm rõ. Nghĩa và Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa và Hùng đã sử dụng xe máy trộm cắp trước đó để đi tìm sơ hở của người dân gây án. Sau khi cướp giật điện thoại trên đường Âu Cơ, các nghi phạm mang bán lấy tiền chơi game.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ trộm cắp tài sản khác do 2 nghi phạm này thực hiện, đồng thời thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan mà 2 nghi phạm này trộm cắp trước đó.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Trộm tiền và điện thoại của bệnh nhân rồi mang đi nhậu, hát karaoke

Đà Nẵng: Trộm tiền và điện thoại của bệnh nhân rồi mang đi nhậu, hát karaoke

Lợi dụng bệnh nhân ngủ say trong bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng, người đàn ông có tiền án đã trộm điện thoại và 4 triệu đồng rồi mang tiền đi ăn nhậu, hát karaoke.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng điện thoại công an thành phố Đà Nẵng Phòng Cảnh sát hình sự Cướp giật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận