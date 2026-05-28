Đà Nẵng: Giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Trung Nghĩa (33 tuổi, ở phường Hòa Khánh) và Nguyễn Anh Hùng (30 tuổi, ở phường Thanh Khê), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Bị can Dương Trung Nghĩa (bên phải) và Nguyễn Anh Hùng ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, chiều 23.5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật điện thoại xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh). Theo đại diện cửa hàng, 2 nghi phạm giả vờ vào hỏi mua điện thoại, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để cướp giật một điện thoại trị giá khoảng 4 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã triển khai truy xét, xác định Dương Trung Nghĩa và Nguyễn Anh Hùng là nghi phạm liên quan. Đến ngày 25.5, cả hai bị triệu tập để làm rõ. Nghĩa và Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa và Hùng đã sử dụng xe máy trộm cắp trước đó để đi tìm sơ hở của người dân gây án. Sau khi cướp giật điện thoại trên đường Âu Cơ, các nghi phạm mang bán lấy tiền chơi game.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ trộm cắp tài sản khác do 2 nghi phạm này thực hiện, đồng thời thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan mà 2 nghi phạm này trộm cắp trước đó.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.