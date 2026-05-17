Cướp dây chuyền vàng giữa đường, còn quay lại đe dọa nạn nhân

Ngày 17.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, ở tổ 10, phường Thống Nhất, Gia Lai) để điều tra, làm rõ vụ cướp dây chuyền vàng tại Tuy Phước.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Chúc bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ cướp dây chuyền vàng tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa 10.5, bà Trương Thị Kim H. (56 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Trung Tín 2 (xã Tuy Phước) thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Nuovo màu tím đen áp sát từ phía sau.

Đối tượng giật sợi dây chuyền vàng tây nặng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng. Cú giật mạnh khiến bà H. ngã xuống đường. Trong lúc gây án, phần mặt dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường.

Thay vì nhanh chóng tẩu thoát, đối tượng quay xe, chặn đầu nạn nhân rồi dùng lời lẽ đe dọa, yêu cầu bà H. giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại nhằm lấy toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, do nạn nhân tri hô cầu cứu, người này lập tức tăng ga bỏ chạy theo hướng Quy Nhơn.

Sợi dây chuyền vàng bị cướp ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với công an các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét.

Qua rà soát, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm thực hiện vụ cướp dây chuyền vàng nói trên. Quá trình xác minh cho thấy sau khi gây án, Chúc lẩn trốn tại một khu chung cư ở phường Quy Nhơn Đông và tìm cách rời khỏi địa bàn tỉnh Gia Lai để trốn vào các tỉnh phía nam.

Xác định nghi phạm đang di chuyển trên xe khách liên tỉnh theo hướng sang Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn, truy bắt.

Khi xe khách lưu thông qua địa bàn xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhanh chóng khống chế và bắt giữ Nguyễn Ngọc Chúc.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi chiếm đoạt được dây chuyền vàng, Chúc mang bán tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Quy Nhơn, lấy 18 triệu đồng để tiêu xài.

Việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp dây chuyền vàng tiếp tục cho thấy tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.