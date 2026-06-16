Xác minh thông tin liệt sĩ tại hang Đá Sập bị ném bom năm 1969

Ngày 16.6, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại hang Đá Sập (còn gọi là hang Thương Nghiệp K600) thuộc xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng (trước đây là huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ).

Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: Q.C

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, trong kháng chiến chống Mỹ, hang Đá Sập là địa điểm có vị trí chiến lược quan trọng, nơi tập kết, trú quân, trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên địa bàn. Đây cũng là nơi Công ty Lương thực, thương nghiệp của Mặt trận 44 thu mua, tập kết lương thực để cung cấp cho bộ đội.

Các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh tham gia cung cấp thông tin tại hội thảo về hang Đá Sập ẢNH: Q.C

Khoảng 9 giờ ngày 25.4.1969, sau khi phát hiện dấu hiệu hoạt động của lực lượng cách mạng, địch đã sử dụng pháo binh và máy bay F4 ném bom hạng nặng xuống khu vực hang Đá Sập. Vụ đánh phá khiến hang bị sập, đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt, hy sinh.

Qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật còn sót lại như dép cao su, dép rọ, áo mưa, vải dù, dây thông tin, pin, dao, ví cá nhân, lon cá hộp, bàn chải đánh răng, đạn AK và kho đạn với khoảng 18 - 20 quả đạn các loại.

Nhiều ý kiến chia sẻ tại hội thảo nhằm làm rõ sự kiện xảy ra tại hang Đá Sập năm 1969 ẢNH: Q.C

Đáng chú ý, tại vị trí được xác định là nơi trúng bom, đoàn khảo sát phát hiện một đôi dép rọ nữ, nhiều di vật cùng một đoạn xương ống chân dài khoảng 35 - 40 cm nằm lộ thiên trong hang. Khu vực này đã được khoanh vùng, bảo vệ nguyên trạng để phục vụ công tác xác minh.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức hội thảo với sự tham gia của các cơ quan chức năng, đơn vị quân đội, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ nhằm thu thập, đối chiếu, đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin, tài liệu liên quan.

Các đại biểu tập trung làm rõ vị trí, tọa độ, hiện trạng khu vực; dự báo số lượng hài cốt liệt sĩ; xác định phiên hiệu đơn vị, thời gian hy sinh và danh tính liệt sĩ nếu đủ căn cứ. Đây sẽ là cơ sở khoa học và pháp lý để triển khai khảo sát, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.