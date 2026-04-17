Bộ đội phòng không xếp sách thành 'cột mốc chủ quyền' lan tỏa văn hóa đọc

Ngày 17.4, Trạm ra đa 29 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, tạo không gian đọc sách sinh động, gắn với nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc.

Với chủ đề "Sách kết nối tri thức - kiến tạo tương lai", cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã triển khai phong trào "Mỗi tuần một cuốn sách hay", xem việc đọc sách là một phần quan trọng trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn.

Bộ đội phòng không lan tỏa văn hóa đọc bằng những mô hình sách độc đáo, giàu ý nghĩa ẢNH: VŨ TRƯỜNG

Tại không gian văn hóa của Trạm ra đa 29, hàng trăm đầu sách thuộc các lĩnh vực chính trị - xã hội, lịch sử quân sự, văn học nghệ thuật và kỹ thuật chuyên ngành ra đa được bố trí khoa học, bắt mắt. Điểm nhấn là phần thi trưng bày, xếp sách nghệ thuật khi bộ đội khéo léo tạo hình cột mốc chủ quyền, biểu tượng Quân chủng Phòng không - Không quân từ những cuốn sách.

Đại úy Nguyễn Vũ Trường, Chính trị viên Trạm ra đa 29, cho biết trong bối cảnh bùng nổ thông tin số, đơn vị càng chú trọng khẳng định giá trị bền vững của sách giấy. Thông qua các hoạt động đọc sách, cán bộ, chiến sĩ hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, từ đó vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ quản lý vùng trời, không để bị bất ngờ trước các tình huống trên không.

Không chỉ dừng lại ở việc đọc tại chỗ, đơn vị còn tổ chức tọa đàm "Cuốn sách tôi yêu", giao lưu văn hóa đọc; đồng thời phối hợp với thư viện địa phương và các đơn vị kết nghĩa để luân chuyển, bổ sung đầu sách, làm phong phú nguồn tư liệu.

Đối với những chiến sĩ làm nhiệm vụ ở điều kiện xa xôi, còn nhiều khó khăn, sách trở thành "người bạn đường" tin cậy.

Sách trở thành cầu nối tri thức và bản lĩnh của người lính canh giữ vùng trời Tổ quốc ẢNH: VŨ TRƯỜNG

Hạ sĩ Nguyễn Ngô Hoàng Đạt, chiến sĩ Trạm ra đa 29, chia sẻ mỗi giờ nghỉ, ngày nghỉ, anh cùng đồng đội đều tranh thủ đọc sách để hiểu hơn về truyền thống quân đội, thêm tự hào về màu áo mình đang mang.

Theo đánh giá của đơn vị, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào mà đã dần trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo động lực để bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Cũng trong ngày hôm nay 17.4, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 cho bộ đội toàn đơn vị.

Đại tá Hoàng Phi Trường, Phó chính ủy Sư đoàn 375, cho biết đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp củng cố hệ thống thư viện, đưa sách đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ. Sách hiện diện trong từng giờ nghỉ, ngày nghỉ và cả trên trận địa, trở thành "vũ khí đặc biệt" của bộ đội phòng không.

Từ những trang sách, hình ảnh chủ quyền Tổ quốc được người lính tái hiện sinh động ẢNH: VŨ TRƯỜNG

Sư đoàn đặt mục tiêu sau đợt cao điểm từ nay đến 1.5, thói quen đọc sách sẽ được duy trì bền bỉ, sâu sắc, để sách thực sự trở thành người bạn tâm giao của mỗi quân nhân.

Dịp này, đơn vị tiếp nhận "Tủ sách Tri thức" trị giá 5 triệu đồng do Thư viện Đà Nẵng trao tặng. Trung đoàn Tên lửa 282 cũng khánh thành phòng đọc đa năng và thư viện điện tử với hệ thống máy tính kết nối mạng, kho dữ liệu số và hàng ngàn đầu sách phục vụ bộ đội.