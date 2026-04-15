'Nghệ sĩ Đà Nẵng từng bước thu hẹp khoảng cách với các trung tâm mỹ thuật lớn'

Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng (người được tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2022, tác giả của Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng) cho biết triển lãm Sắc màu đất Quảng với sự tham gia của 36 họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng, từ những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp cho nền mỹ thuật của đất nước đến các tác giả trẻ đầy triển vọng.

Hoàn thành vào tháng 11.2025, tác phẩm "Cùng bứt tốc" của họa sĩ - nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng lần đầu trình làng ẢNH: HOÀNG SƠN

Sự kiện giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 43 tác phẩm, gồm 38 tác phẩm hội họa và 5 tác phẩm điêu khắc, được sáng tác bằng nhiều ngôn ngữ tạo hình, đa dạng về kỹ thuật và chất liệu như sơn dầu, lụa, acrylic, đồ họa, tượng tròn, phù điêu…

Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng đánh giá, triển lãm lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc trưng bày mà còn là hành trình nghệ thuật phản ánh bản sắc miền Trung, vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng – nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và khát vọng.

Lần đầu sau hợp nhất, các tác giả tại Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) cùng nhau làm nên một triển lãm ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ những hình ảnh gần gũi như bếp lửa, bánh tét, bài chòi đến những góc phố, dòng sông, biển Sơn Trà; từ hội họa giá vẽ đến các tác phẩm điêu khắc mang tính khái niệm – tất cả hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng đa thanh, đa sắc của văn hóa và đời sống.

Theo điêu khắc gia, điểm chung của các tác phẩm là sự gắn kết giữa không gian địa phương, từ biển đảo, đô thị đến đời sống thường nhật với ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm trong buổi khai mạc chiều 15.4 ẢNH: HOÀNG SƠN

Nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để đối thoại. Mỗi tác phẩm ở đây là một tiếng nói, một nhịp thở của đất và người xứ Quảng, gửi gắm những suy tư về hòa bình, hội nhập, phát triển và sự cân bằng tinh thần trong đời sống hôm nay.

"Đáng quý hơn, triển lãm lần này có sự hội tụ của các họa sĩ, nhà điêu khắc từ Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ). Điều đó không chỉ làm tăng số lượng mà còn nâng cao chất lượng tác phẩm. Tôi nhận thấy một tinh thần đổi mới rõ rệt. Các nghệ sĩ đang nỗ lực làm mới mình, tìm kiếm hướng đi riêng, từng bước thu hẹp khoảng cách với các trung tâm mỹ thuật lớn như Hà Nội và TP.HCM", nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng nhận định.

Những hình tượng mang tính biểu trưng cao trên tác phẩm điêu khắc "Mùa xuân hòa bình" ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông, Sắc màu đất Quảng vì thế không chỉ là niềm tự hào của giới mỹ thuật địa phương mà còn là lời mời gọi công chúng bước vào không gian sáng tạo, để cảm nhận, suy ngẫm và đồng hành cùng nghệ thuật trong đời sống đương đại.

Đại diện Bảo tàng Đà Nẵng cho biết sự kiện lần này có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên một triển lãm quy tụ các họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố trong bối cảnh sau sáp nhập. Đây là dịp tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời phản ánh sự vận động của đời sống mỹ thuật khi không gian văn hóa - nghệ thuật ngày càng rộng mở và hội nhập. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo và khẳng định bản sắc, sức sống của mỹ thuật trong đời sống đương đại.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đến hết ngày 5.5.

Thanh Niên mời độc giả chiêm ngưỡng một số tác phẩm nổi bật tại triển lãm:

"Nguồn sống" của Vũ Hữu Trung với chất liệu gò nhôm mang hơi hướng công nghiệp nhưng giàu tính khái niệm ẢNH: HOÀNG SƠN

"Nắng sông Hàn" của họa sĩ Trần Hữu Cân ẢNH: HOÀNG SƠN

"Hồn xưa dấu ấn Hội An (4)" của tác giả Trần Thị Cẩm Vân ẢNH: HOÀNG SƠN

"Gió nhớ mùa xa" của Hà Châu ẢNH: HOÀNG SƠN

"Mưa" của họa sĩ Lê Việt Thắng ẢNH: HOÀNG SƠN

Triển lãm lần này được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng của các tác phẩm ẢNH: HOÀNG SƠN

Tác phẩm "Nằm nghe" của họa sĩ Trần Quang Minh ẢNH: HOÀNG SƠN

Tranh sơn dầu "Ký ức xưa" của họa sĩ Trần Ngân Thũy ẢNH: HOÀNG SƠN

"Ánh đèn qua sông" của tác giả Bùi Duy Phước ẢNH: HOÀNG SƠN

"Sắc màu tháng ba" của Đoàn Minh Thuần ẢNH: HOÀNG SƠN