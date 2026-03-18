'Cây tùng xứ Quảng' kỷ niệm 100 năm ngày mất Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ 20, người khởi xướng Phong trào Duy Tân với khát vọng chấn hưng dân tộc thông qua con đường cải cách xã hội và giáo dục. Tư tưởng "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" của ông đến nay vẫn được xem là những giá trị tiến bộ, góp phần soi sáng quá trình phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, dâng hương tại di tích quốc gia Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (xã Tây Hồ, Đà Nẵng) vào ngày 3.3 ẢNH: S.X

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động lần này là triển lãm chuyên đề Phan Châu Trinh - Cây tùng xứ Quảng, giới thiệu gần 100 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí sĩ. Nội dung triển lãm được chia thành 3 phần: Ươm mầm, Nhựa sống, Cây tùng vững chãi, tái hiện hành trình hoạt động yêu nước cũng như những đóng góp nổi bật của ông trong phong trào canh tân đất nước.

Thông qua các tư liệu, tác phẩm chính luận và hiện vật lịch sử, triển lãm góp phần làm nổi bật hình ảnh một nhà tư tưởng tiến bộ, dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh chống lại chính sách áp bức của thực dân, phong kiến, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với xã hội trong thế hệ trẻ hôm nay.

Triển lãm được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng, gồm: Trường THPT Phan Châu Trinh (P.Hải Châu) từ ngày 18 - 21.3; Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tây Hồ từ ngày 23 - 26.3; Bảo tàng Đà Nẵng (P.Hải Châu) từ ngày 30.3 - 25.4.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Đà Nẵng còn phối hợp tổ chức chương trình "Hành trình lịch sử" với chủ đề Phan Châu Trinh - Người mở lối canh tân, thu hút sự tham gia của 120 học sinh khối 10 và 11 của Trường THPT Phan Châu Trinh. Chương trình gồm các phần thi giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cải cách của Phan Châu Trinh, qua đó bồi đắp niềm tự hào và tình yêu đối với lịch sử dân tộc. Chương trình dự kiến diễn ra ngày 19.3 tại Trường THPT Phan Châu Trinh.