Triển lãm gốm Chu Đậu và nghệ thuật cắm hoa Ikebana

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm đặc sắc của gốm Chu Đậu Ảnh: BTC

Triển lãm nghệ thuật Hòa lần này sẽ là sự kết hợp các tác phẩm cắm hoa Ikebana với các tác phẩm đặc sắc nhất của gốm Chu Đậu. Không cầu kỳ phô diễn, sự kết hợp ấy tạo nên cảm giác hài hòa tự nhiên, khi vẻ đẹp của gốm tôn lên hoa, và hoa lại làm cho gốm trở nên sống động hơn. Mỗi tác phẩm là một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa truyền thống và nghệ thuật sắp đặt đương đại, để người xem có thể chậm lại, đứng lại lâu hơn một chút và cảm nhận trọn vẹn.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Chúng mình gọi tên cho cuộc gặp gỡ giữa gốm Chu Đậu và Ikebana lần này là "hòa". Vì ở đó, chúng mình sẽ mời bạn hòa cùng với dòng chảy của văn hóa dân tộc. Nơi đất, nước, gió, lửa hòa làm một để tạo nên dáng bình bền bỉ qua nhiều thế kỷ, để những bông hoa nhành lá mùa xuân hôm nay cất tiếng hòa ái. Giữa những thái cực của mạnh và yếu, bản lĩnh và dịu dàng, lý trí và cảm xúc của từng tác phẩm, "hòa" chính là lúc khi ta thôi chia cắt thế giới ra thành hai phía, tất cả cùng hòa vào một trường rung động nơi mà hình sắc chất liệu, cảm xúc của người nghệ sĩ lặng lẽ tìm được sự đồng thanh".

Một số tác phẩm nghệ thuật kết hợp gốm Chu Đậu và nghệ thuật Ikebana trưng bày tại triển lãm Ảnh: BTC

Không gian của triển lãm Hòa Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ buổi khai mạc diễn ra vào 10 giờ ngày 3.3, người thưởng lãm được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc như thưởng thức nghệ sĩ biểu diễn cổ cầm trong không gian trà tĩnh tại. Khách tham dự còn được trực tiếp xem nghệ nhân gốm Chu Đậu vẽ họa tiết trên bình gốm, lắng nghe câu chuyện về những tác phẩm đặc sắc nhất của gốm Chu Đậu. Bên cạnh đó, nghệ nhân cắm hoa Ikebana cũng chia sẻ về ý nghĩa các tác phẩm hoa thực hiện trên bình gốm Chu Đậu...

Triển lãm diễn ra từ ngày 3 đến 10.3 tại không gian nghệ thuật Ái Trà (số 217A Trường Chinh, Hà Nội) Ảnh: BTC