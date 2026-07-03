Người dân ở Đắk Lắk phát hiện di vật, giúp quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

Ngày 3.7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp khai quật, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Bông từ nguồn tin báo của người dân.

Trước đó, một người đàn ông trong lúc đi làm rẫy ở xã Krông Bông phát hiện một số di vật nghi là của liệt sĩ nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: T.X

Sau đó, các chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như bao tử sĩ, ăng-ten máy thông tin, dây dép cao su...

Thông qua các di vật và thông tin thu thập được, bước đầu xác định đây là hài cốt một liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến, chưa xác định được danh tính.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ cùng một số vật dụng sinh hoạt cá nhân đã bị phân hủy trong rẫy cà phê. Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, nhận diện và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức lễ truy điệu, an táng cho các liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại Đắk Lắk ẢNH: T.X

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026 tại Campuchia, Đội K51 triển khai kế hoạch tìm kiếm trong nước. Hai hài cốt vừa được phát hiện là những trường hợp đầu tiên được quy tập trong đợt công tác này.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 23.000 liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 10.300 hài cốt liệt sĩ; còn hơn 6.600 liệt sĩ chưa được quy tập và hơn 6.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập.