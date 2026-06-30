Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk chưa khai mạc, nhiều món lạ từ sầu riêng đã gây chú ý

Ngày 30.6, ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tổ chức buổi talkshow giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng được chế biến bởi các bếp trưởng trong và ngoài nước.

Talkshow giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết, buổi talkshow là không gian kết nối, nơi chia sẻ kiến thức về giá trị dinh dưỡng, cách chế biến, nâng tầm sản phẩm từ sầu riêng. Đây là dịp để tỉnh nhà nhìn nhận sầu riêng dưới góc độ văn hóa ẩm thực, yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch trải nghiệm hiện nay.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk phát biểu tại buổi talkshow ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Hiệp, ẩm thực luôn là một phần của bản sắc văn hóa. Một món ăn ngon mang lại trải nghiệm về vị giác, kể câu chuyện về vùng đất, về con người và những giá trị phía sau sản phẩm. Với sầu riêng Đắk Lắk, câu chuyện ấy là câu chuyện của vùng đất bazan màu mỡ, của những người nông dân cần cù, của sự chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản địa phương vươn xa và bay cao hơn.

Bếp trưởng Lee Chan Hoong (Malaysia) cho biết, bản thân ông rất vui mừng khi lần đầu tiên được đến Đắk Lắk – vùng đất nổi tiếng không chỉ với cà phê mà còn với những trái sầu riêng chất lượng cao đang ngày càng được biết đến trên thị trường quốc tế.

"Là người Malaysia, tôi lớn lên cùng sầu riêng. Tại Malaysia, sầu riêng được mệnh danh là "Vua của các loại trái cây" và giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa ẩm thực của chúng tôi. Vì vậy, khi đến Đắk Lắk, tôi cảm thấy một sự gần gũi rất đặc biệt bởi hai quốc gia chúng ta đều có chung niềm yêu thích và tự hào về loại trái cây tuyệt vời này", bếp trưởng Lee Chan Hoong chia sẻ.

Bếp trưởng Lee Chan Hoong (Malaysia) chia sẻ cảm nhận tại buổi talkshow ẢNH: HỮU TÚ

Bếp trưởng Lee Chan Hoong chia sẻ thêm, điều làm ông ấn tượng nhất về sầu riêng Việt Nam chính là hương vị đậm đà, kết cấu béo mịn và những nét đặc trưng riêng biệt. Những yếu tố này không chỉ tạo nên một loại trái cây hấp dẫn để thưởng thức tươi mà còn là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho sự sáng tạo trong ẩm thực.

Với tư cách là một đầu bếp, bếp trưởng Lee Chan Hoong nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ứng dụng của sầu riêng trong ẩm thực hiện đại. Bên cạnh các món tráng miệng như bánh ngọt, kem, bánh nướng hay chocolate, sầu riêng còn có thể được sử dụng trong các món ăn mặn, nước sốt và những món ăn kết hợp giữa ẩm thực Á và Âu. Hương vị béo ngậy và đặc trưng của sầu riêng giúp tạo nên những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho thực khách.

Hoa hậu Đinh Thị Hoa, đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 (thứ hai từ phải qua) thích thú với những món ăn từ sầu riêng do các bếp trưởng chế biến ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi talkshow, bếp trưởng Lý Kim Long quảng diễn các món ăn tôm đút lò sốt sầu riêng, phomai; tôm sốt sầu riêng, trứng muối; tôm nướng muối ớt và sốt sầu riêng cho các đại biểu tham dự trải nghiệm ẩm thực trực tiếp.

Bên cạnh đó, phần quảng diễn của bếp trưởng Kongsawat Surasak (Thái Lan) với các món cà ri xanh sầu riêng, xôi sầu riêng khiến hội trường trở nên sôi động hơn vì sự mới lạ, độc đáo trong từng món ăn…

Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" tổ chức từ ngày 15.8 - 2.9 gồm có 17 hoạt động. Trong đó, có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức.