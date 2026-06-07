Đang đi cắt sầu riêng thì phát hiện trúng đặc biệt 5 tờ xổ số miền Nam

Ngày 7.6, trao đổi với PV Thanh Niên, đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm (xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai) xác nhận, kỳ mở thưởng của xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6 đài Đồng Nai, đại lý này đã bán ra trúng cặp nguyên đặc biệt, tổng giải thưởng là 39 tỉ 200 triệu đồng.

Thông báo trúng số đặc biệt tại đại lý Nguyễn Văn Lâm vào chiều 3.6 ẢNH: H.K

Trong đó, có 16 giờ trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam đài Đồng Nai, với dãy số trúng thưởng là 644186.

"16 giờ tờ trúng giải đặc biệt này được bán ra ở khu vực Phương Lâm, đến nay đã tôi đã đổi được 12 tờ. Trong đó, 1 người trúng 5 tờ, 1 người trúng 3 tờ, 1 người trúng 2 tờ và 2 người trúng 1 tờ ", đại lý Nguyễn Văn Lâm cho biết.

Theo đại lý Nguyễn Văn Lâm, người trúng số 5 tờ trên là một thanh niên, chiều đó anh đang cắt sầu riêng thì biết mình trúng số, anh có đưa cho bạn bè xem và có người quay clip lại.

Đến chiều 4.6 thì chủ nhân 5 tờ vé số đặc biệt trên đến đại lý Nguyễn Văn Lâm để đổi, vừa lấy tiền mặt lẫn chuyển khoản.