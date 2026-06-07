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Đời sống Cộng đồng

Tờ vé số trúng 50 triệu xổ số miền Nam bị rách đôi đã được trả thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
07/06/2026 05:30 GMT+7

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng với hình ảnh tờ vé số trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5 rách đôi vì dính nước. Sau khi làm đơn xem xét, công ty đã chấp thuận trả thưởng cho chủ nhân.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, dãy số trúng độc đắc đài Bình Thuận là 859600. Trên mạng xã hội sau đó xuất hiện hình ảnh một tờ vé số mang dãy số 559600, trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tuy nhiên, tờ vé số này bị rách do dính nước khiến chủ nhân không khỏi lo lắng về khả năng nhận thưởng.

Tờ vé số trúng 50 triệu xổ số miền Nam bị rách đôi đã được trả thưởng - Ảnh 1.

Tờ vé trúng xổ số miền Nam rách đôi đã được chấp thuận trả thưởng

ẢNH: NVCC

Người sở hữu tờ vé đã liên hệ các đại lý vé số để được hướng dẫn làm đơn gửi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận xem xét. Đại lý vé số Phú Vinh cho biết sau khi xem xét, tờ vé số rách đôi nói trên đã được công ty chấp thuận trả thưởng. Tiền thưởng được chuyển khoản cho người trúng và đến ngày 5.6, đại lý đã hỗ trợ đưa chủ nhân ra ngân hàng nhận tiền.

"Đại lý vé số Minh Nhựt tại TP.HCM đã hỗ trợ người có tờ vé trúng số rách đôi hoàn thiện hồ sơ, gửi đơn đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận xem xét. Sau khi được chấp thuận, người đàn ông đã nhận 46 triệu đồng tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

Cũng theo đại lý vé số Phú Vinh, chủ nhân tờ vé số trúng giải bị rách là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, sống cùng địa phương. Do sơ suất, ông để tờ vé số dính nước dẫn đến bị rách làm đôi. Đến khi dò kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, người đàn ông mới phát hiện tờ vé của mình trúng giải an ủi nhưng bị rách nên không khỏi lo lắng và buồn bã.

"Tôi nghĩ ông ấy may mắn vì tờ vé số bị rách đôi nhưng vẫn còn nguyên dãy 6 số và dấu mộc của công ty phát hành do đó đã được xem xét và chấp thuận trả thưởng", đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

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