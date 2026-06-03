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Đời sống Cộng đồng

Mua vé số khi đi chợ, người phụ nữ trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
03/06/2026 05:30 GMT+7

Người vợ mua 5 tờ vé số khi đi chợ thì 1 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam nên đã cùng chồng đến đại lý nhận thưởng bằng tiền mặt.

Đại lý vé số Đức Tài (Thiên Phú Lộc) cho biết đã đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé số có dãy số 197341 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người phụ nữ đi chợ mua vé số, trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người phụ nữ ở Đồng Tháp. Người này đi chợ thấy người bán dạo nên mua 5 tờ với các dãy số khác nhau, không ngờ có 1 tờ trúng độc đắc. Sau khi có kết quả, chị ấy cùng chồng đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì hoàn cảnh không mấy khá giả nên họ nói sẽ lấy tiền để xây nhà mới khang trang hơn", đại lý vé số Đức Tài cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng số. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 805808 thuộc xổ số TP.HCM ngày 30 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.

Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.

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