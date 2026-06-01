Cùng mua vé số, hơn 20 người cùng công ty trúng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 42 tờ vé trúng xổ số miền Nam cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy số 023587, 123587, 523587, 623587, 723587 thuộc xổ số Long An ngày 30 tháng 5 trúng an ủi, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 323587.



Những tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5 được đại lý vé số Thanh đổi thưởng

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là hơn 20 người cùng làm công ty may mặc ở Tây Ninh (Long An cũ). Hầu hết mọi người trong công ty cùng mua vé số, mỗi người lấy vài tờ và may mắn khi cùng trúng số. Tôi đến địa chỉ mọi người làm việc để đổi thưởng, họ nhận hết tiền mặt", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Đại lý vé số Ngọc Linh ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 281576 thuộc xổ số Long An ngày 30 tháng 5 trúng 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 981576.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.

Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.