Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cùng mua vé số, hơn 20 người cùng công ty trúng xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
01/06/2026 05:30 GMT+7

Hơn 20 người làm cùng công ty may mặc ở Tây Ninh đã trúng giải an ủi xổ số miền Nam khi cùng nhau mua vé số.

Đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 42 tờ vé trúng xổ số miền Nam cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy số 023587, 123587, 523587, 623587, 723587 thuộc xổ số Long An ngày 30 tháng 5 trúng an ủi, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 323587. 

Hàng chục người cùng công ty may mặc trúng xổ số miền Nam, nhận tiền mặt - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5 được đại lý vé số Thanh đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là hơn 20 người cùng làm công ty may mặc ở Tây Ninh (Long An cũ). Hầu hết mọi người trong công ty cùng mua vé số, mỗi người lấy vài tờ và may mắn khi cùng trúng số. Tôi đến địa chỉ mọi người làm việc để đổi thưởng, họ nhận hết tiền mặt", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Đại lý vé số Ngọc Linh ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 281576 thuộc xổ số Long An ngày 30 tháng 5 trúng 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 981576. 

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.

Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5: Khách trúng số đài Hậu Giang nhận tiền mặt

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5: Khách trúng số đài Hậu Giang nhận tiền mặt

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5, một khách trúng số đài Hậu Giang lộ diện sớm, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam đài An Giang, khách đổi thưởng trong đêm

Người đàn ông trúng hơn 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền mặt chia cho người thân

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6 xổ số miền nam 1 tháng 6 xổ số ngày 1 tháng 6 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận