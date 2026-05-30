Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5: Khách trúng số đài Hậu Giang nhận tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
30/05/2026 17:27 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5, một khách trúng số đài Hậu Giang lộ diện sớm, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) đã thông báo đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho một khách ở địa phương. 

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5 đài Hậu Giang được đại lý vé số Bé đổi thưởng cho khách

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 323580, trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 30 tháng 5. Mỗi tờ vé trị giá 6 triệu đồng. Đại lý bày tỏ sự nuối tiếc khi "suýt chút nữa" khách đã trúng độc đắc vì chỉ sai mỗi số cuối.

"Khách là khách quen của chúng tôi, sau khi có kết quả xổ số chiều nay liền mang vé tới đại lý đổi thưởng. Khách nhận tiền mặt. Dù hơi uổng cho khách vì chút nữa đã trúng độc đắc, nhưng khuyến khích cũng là giải cao", đại lý bày tỏ.

Xổ số ngày 30 tháng 5 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 805808, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 981576, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 006507 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 323587.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có dãy số cuối 98912 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 trúng giải ba trị giá 160 triệu đồng.

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Vừa có kết quả xổ số chúng tôi liền báo để khách biết trúng số và đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

