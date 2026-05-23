Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 5: 4 cọc vé trúng 3,2 tỉ đài Hậu Giang xuất hiện

Cao An Biên - Dương Lan
23/05/2026 17:14 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 5, 64 tờ vé số trúng 3,2 tỉ đồng đài Hậu Giang lộ diện sớm.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 5, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán trúng 4 cọc vé (64 tờ) giải an ủi đài Hậu Giang, tổng trị giá 3,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn 89337 trúng xổ số Hậu Giang ngày 23 tháng 5. Đại lý cho biết những vé này được phân phối cho nhiều bạn hàng và đã bán trúng cho nhiều khách ở địa phương. 

Hiện đại lý đã chia sẻ tin vui này lên Facebook để những khách may mắn mua trúng tới đại lý đổi thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý vé số này bán trúng và đổi thưởng giải cao cho khách.

Xổ số ngày 23 tháng 5 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 121910, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 174071, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 020319 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 789337.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh thông báo bán 60 tờ vé trúng đài Trà Vinh và đang hỗ trợ đổi thưởng cho những người gặp may mắn.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối 8586, trúng giải sáu xổ số Trà Vinh ngày 22 tháng 5. Đại lý cho biết trong số những vé được bán ra cho khách, có người mua 40 tờ và trúng hết. Theo đại lý Minh Triết, vì số 8586 là số đẹp, nên những vé có dãy số này được nhiều khách mua và mang lại may mắn cho nhiều người.

