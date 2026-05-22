Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5: Người mua vé dãy số đẹp '8586' trúng đài Trà Vinh

Cao An Biên - Dương Lan
22/05/2026 16:56 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5, dãy số may mắn 8586 đài Trà Vinh mang lại may mắn cho nhiều khách.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh thông báo bán 60 tờ vé trúng đài Trà Vinh và đang hỗ trợ đổi thưởng cho những người gặp may mắn chiều nay.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5: Người trúng số '8586' đài Trà Vinh lộ diện - Ảnh 1.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5, nhiều vé trúng đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long lộ diện sớm

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối 8586, trúng giải sáu xổ số Trà Vinh ngày 22 tháng 5. Đại lý cho biết trong số những vé được bán ra cho khách, có người mua 40 tờ và trúng hết. Hiện đại lý đã nhắn tin cho vị khách may mắn biết để đổi thưởng. 

Theo đại lý Minh Triết, vì số 8586 là số đẹp, nên những vé có dãy số này được nhiều khách mua và hôm nay mang lại may mắn cho nhiều người.

Trong khi đó, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh chiều nay cũng thông báo bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích xổ số Vĩnh Long ngày 22 tháng 5, tổng trị giá 96 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé này có dãy may mắn 575339. Hiện đại lý đang hỗ trợ đổi thưởng cho khách.

Xổ số ngày 22 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 576339, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 796933 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 750681.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5: Người trúng số '8586' đài Trà Vinh lộ diện - Ảnh 2.

Vé trúng khuyến khích xổ số Vĩnh Long ngày 22 tháng 5 lộ diện sớm ở đại lý vé số Duy Thanh

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán nguyên cây vé số trúng giải sáu, tổng trị giá 64 triệu đồng cho 1 khách quen và đã hỗ trợ đổi thưởng ngay lập tức.

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 0219, trúng xổ số Tây Ninh ngày 21 tháng 5. "Khách mua là nữ, là khách quen thường xuyên mua vé số ở đại lý chúng tôi. Khách thường mua nguyên cây vé chứ không mua lẻ vài tờ, lần này bất ngờ gặp may mắn khi tất cả vé đều trúng", đại lý chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5: Trùng hợp một dãy số trúng 2 đài

