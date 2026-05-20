Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5: Hai khách vừa trúng 1,28 tỉ đài Sóc Trăng

Dương Lan - Cao An Biên
20/05/2026 17:08 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5, một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán trúng 2 cọc vé gồm 32 tờ đài Sóc Trăng.

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng 2 cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 584574 thuộc xổ số Sóc Trăng trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). 16 tờ có dãy số cuối 35709 cũng thuộc đài này trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5: 2 khách vừa trúng 1,28 tỉ đài Sóc Trăng - Ảnh 1.

16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 32 tờ vé số may mắn là 2 khách quen của đại lý, cũng ở Vĩnh Long. 1 người mua cọc vé trúng an ủi, người còn lại trúng giải nhất. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Những khách này thường xuyên mua các cọc vé có cùng dãy số, không mua lẻ ít tờ", đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ. 

Xổ số ngày 20 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 325697, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 010158 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 284574.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân đã gặp may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp I Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy số 331798 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người đàn ông 44 tuổi cũng ở TP.HCM. Người này mua nhiều tờ có các dãy số khác nhau để cầu may, không ngờ có 1 tờ trúng độc đắc. Đại lý đã đổi thưởng và khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Lê Du chia sẻ. 

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng đài Bến Tre.

